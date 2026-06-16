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इंदौर के महावीर नगर में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार, 10 से ज्यादा लोग उल्टी-दस्त के शिकार, बच्चे भी प्रभावित

Indore News-इंदौर के महावीर नगर में सरकारी बोरवेल के पानी में सीवरेज का गंदा पानी मिल जाने से पूरी सप्लाई दूषित हो गई. इस गंदे और बदबूदार पानी को पीने की वजह से इलाके के बच्चों समेत 10 से ज्यादा लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द के शिकार हो गए हैं.

Written ByYatnesh SenEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 16, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:18 PM IST
इंदौर के महावीर नगर में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार, 10 से ज्यादा लोग उल्टी-दस्त के शिकार, बच्चे भी प्रभावित

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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