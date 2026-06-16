/इंदौर के महावीर नगर में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार, 10 से ज्यादा लोग उल्टी-दस्त के शिकार, बच्चे भी प्रभावित

प्रशासन ने दिया समाधान का आश्वासन

अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. एहतियात के तौर पर क्षेत्रवासियों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है. वहीं नगर निगम और एक एनजीओ की संयुक्त टीम भी मौके पर पहुंची. टीम घर-घर जाकर जानकारी जुटा रही है कि कितने लोग बीमार हुए हैं और दूषित पानी का स्रोत क्या है. प्रशासन ने समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया है. वहीं फिलहाल बोरवेल के पानी पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है और जोनल अधिकारी के अनुसार क्षेत्र में टैंकर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है.