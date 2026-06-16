/इंदौर के महावीर नगर में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार, 10 से ज्यादा लोग उल्टी-दस्त के शिकार, बच्चे भी प्रभावित

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Indore Contaminated Water News-मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी की समस्या एक बार फिर सामने आई है. भागीरथपुरा के बाद अब वार्ड क्रमांक 16 स्थित महावीर नगर में सरकारी बोरवेल के गंदे पानी से लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के करीब 10 से ज्यादा लोग उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याओं से प्रभावित होने की बात क्षेत्रवासी कर रहे हे. वहीं क्षेत्र में गंदे पानी के कारण बच्चों के बीमार होने की भी खबर सामने आई है.
8 दिनों से आ रहा था गंदा पानी
स्थानीय रहवासियों का कहना है कि पिछले आठ दिनों से क्षेत्र में दूषित और बदबूदार पानी आ रहा था. इसकी शिकायत नगर निगम को लगातार की गई, लेकिन समय पर कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. रहवासियों के अनुसार समस्या की जानकारी पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी, इसके बावजूद कार्रवाई में देरी हुई.
बोरवेल में मिला सीवरेज का पानी
मंगलवार को नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे और बोरवेल की जांच की. जांच में सामने आया कि इलाके के एकमात्र बोरवेल में सीवरेज का पानी मिल जाने से जलापूर्ति दूषित हो गई थी. इसी कारण गंदा पानी घरों तक पहुंचा और लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा. मामले की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से चर्चा कर स्थिति का जायजा लिया. साथ ही पानी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
प्रशासन ने दिया समाधान का आश्वासन
अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. एहतियात के तौर पर क्षेत्रवासियों को पानी उबालकर पीने की सलाह दी गई है. वहीं नगर निगम और एक एनजीओ की संयुक्त टीम भी मौके पर पहुंची. टीम घर-घर जाकर जानकारी जुटा रही है कि कितने लोग बीमार हुए हैं और दूषित पानी का स्रोत क्या है. प्रशासन ने समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन दिया है. वहीं फिलहाल बोरवेल के पानी पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है और जोनल अधिकारी के अनुसार क्षेत्र में टैंकर से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई है.
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