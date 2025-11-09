इंदौर के मॉल में शर्मनाक घटना, कॉन्सर्ट के दौरान नाबालिग के मारपीट, गर्लफ्रेंड से छेड़छाड़ का विरोध करने पर फाड़े कपड़े

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में शनिवार रात हुए म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान माहौल बिगड़ गया. एक नाबालिग लड़के के साथ बीच कार्यक्रम में जमकर मारपीट की गई. यह घटना फीनिक्स मॉल की है, जहां सीधे मौत नाम के रैपर का शो चल रहा था. सोशल मीडिया पर इस झगड़े का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक को पीटते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं. मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय नाबालिग लड़का अपनी एक महिला दोस्त के साथ कॉन्सर्ट में पहुंचा था. बताया जा रहा है कि दोनों ने वहां ड्रिंक कर रखी थी, जबकि कार्यक्रम स्थल पर खुलेआम शराब परोसे जाने की बात भी सामने आई है. इसी दौरान कुछ युवकों ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की. जब नाबालिग ने इसका विरोध किया, तो वे युवक उस पर टूट पड़े. बदमाशों ने नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी.

मारपीट के दौरान फाड़े कपड़े

मारपीट के दौरान बदमाशों ने नाबालिग के कपड़े भी फाड़ दिए. मॉल में मौजूद अन्य लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. मौके पर मौजूद बाउंसरों ने किसी तरह बीच-बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया, जिसके बाद पीड़ित लड़का और उसकी दोस्त वहां से चले गए. मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सामने आया है.

अभी तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर

सूत्रों के अनुसार, घायल लड़का एक निजी स्कूल में 12वीं का छात्र है. घटना के बाद भी अभी तक पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मामले का संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं. इस घटना को लेकर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि मॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में नाबालिगों को शराब कैसे परोसी जा रही थी. सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई.

