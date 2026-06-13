काले हिरण के कुनबे में 'दूध जैसा सफेद' नन्हा मेहमान, गुलाबी आंखों वाले अजूबे को देखने इंदौर जू में उमड़ी भीड़

जंगल में मुश्किल होता है ऐसे जीवों का बचना

डां. यादव ने एक दिलचस्प बात यह भी बताई कि प्रकृति में ऐसे अनोखे जीवों का जीवन काफी कठिन होता है. अगर यह बच्चा जंगल में पैदा हुआ होता, तो इसके बचने की संभावना बहुत कम होती. सामान्य रंग के हिरण तो झाड़ियों में आसानी से छिप जाते हैं, लेकिन सफेद रंग होने के कारण ऐसे जानवर शिकारियों की नजर में तुरंत आ जाते हैं. चिड़ियाघर के सुरक्षित माहौल में यह पूरी तरह महफूज है.