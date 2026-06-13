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काले हिरण के कुनबे में 'दूध जैसा सफेद' नन्हा मेहमान, गुलाबी आंखों वाले अजूबे को देखने इंदौर जू में उमड़ी भीड़

Indore News-इंदौर के जू में काले हिरण के कुनबे में दुर्लभ सफेद रंग के और गुलाबी आंखों वाले बच्चे का जन्म हुआ है. यह हिरण का अनोखा बच्चा पर्यटकों का लिए मु्ख्य आकर्षण बना हुआ है. फिलहाल बच्चा और उसकी मां सुरक्षित हैं और जू प्रबंधन दोनों का ख्याल रख रहा है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:02 PM IST
काले हिरण के कुनबे में 'दूध जैसा सफेद' नन्हा मेहमान, गुलाबी आंखों वाले अजूबे को देखने इंदौर जू में उमड़ी भीड़

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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