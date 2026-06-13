काले हिरण के कुनबे में 'दूध जैसा सफेद' नन्हा मेहमान, गुलाबी आंखों वाले अजूबे को देखने इंदौर जू में उमड़ी भीड़

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Indore Zoo White Fawn-मध्यप्रदेश के इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (जू) में इन दिनों एक बेहद अनोखा और हैरान कर देने वाला नजारा देखने को मिल रहा है. यहां काले हिरण के कुनबे में एक दुर्लभ सफेद रंग के बच्चे ने जन्म लिया है. महज 4-5 दिन का यह नन्हा मेहमान पूरी तरह स्वस्थ है और इसे देखने के लिए चिड़ियाघर में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है.
दूध जैसा सफेद रंग और गुलाबी आंखें
आमतौर पर काले हिरणों के बच्चे पैदा होने पर भूरे या काले रंग के होते हैं, लेकिन इस बच्चे का पूरा शरीर दूधा जैसा सफेद है. इस नन्हे हिरण की सबसे खास बात इसकी गुलाबी आंखें हैं. जू प्रशासन और विशेषज्ञों के अनुसार, शरीर में मेलेनिन की कमी के कारण ऐसा होता है, जिसे विज्ञान में एल्बिनिज्म भी कहा जाता है. काले हिरणों में ऐसी घटना बेहद दुर्लभ मानी जाती है.
दर्शकों और बच्चों के लिए बना आकर्षण
चिड़ियाघर के प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने बताया कि बच्चे का वजन करीब 6 से 7 किलोग्राम है. जन्म के बाद से ही यह पर्यटकों, खासकर बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोग इस अनोखे हिरण के बच्चे की तस्वीरें और वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं. फिलहाल वह अपने ग्रुप के साथ सामान्य रूप से रह रहा है और उसकी मां उसका पूरा ख्याल रख रही है.
जंगल में मुश्किल होता है ऐसे जीवों का बचना
डां. यादव ने एक दिलचस्प बात यह भी बताई कि प्रकृति में ऐसे अनोखे जीवों का जीवन काफी कठिन होता है. अगर यह बच्चा जंगल में पैदा हुआ होता, तो इसके बचने की संभावना बहुत कम होती. सामान्य रंग के हिरण तो झाड़ियों में आसानी से छिप जाते हैं, लेकिन सफेद रंग होने के कारण ऐसे जानवर शिकारियों की नजर में तुरंत आ जाते हैं. चिड़ियाघर के सुरक्षित माहौल में यह पूरी तरह महफूज है.
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