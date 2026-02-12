Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3106697
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर-पीथमपुर आठ लेन कॉरिडोर हुआ पास, 2360 करोड़ होगी लागत, बनेगा गेम-चेंजर

Indore Pithampur Eight Lane Highway: इंदौर से पीथमपुर के बीच बनने वाले आठ लेन कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है. बताया जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश के व्यापार के लिहाज से गेम-चेंजर हाईवे साबित होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर-पीथमपुर आठ लेन कॉरिडोर पास
इंदौर-पीथमपुर आठ लेन कॉरिडोर पास

Indore Pithampur Highway: इंदौर और पीथमपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंदौर-पीथमपुर के बीच बनने वाला 21 किलोमीटर का लंबा आठ लेन का कॉरिडोर पास हो गया है. यह सड़क 2360 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी. खास बात यह है कि यह केवल एक सड़क नहीं होगी बल्कि यह एमपी के औद्योगिक भविष्य में भी अहम योगदान देने वाली है. जहां से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलेगी, यही वजह है कि इंदौर से पीथमपुर के बीच बनने वाला यह कॉरिडोर अहम माना जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. 

सीएम मोहन ने दी मंजूरी 

दरअसल, हाल ही में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ऐसे में अब यह कॉरिडोर अब इंदौर से शुरू होकर पीथमपुर के एबी रोड में जुड़ेगा, जिसमें इंदौर एयरपोर्ट को भी जोड़ा जाएगा, इसके अलावा इससे इंदौर और पीथमपुर के बीच औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखा जाएगा, जिससे इंदौर की अर्धव्यवस्था को भी और रफ्तार मिलेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों की सहमति 

खास बात यह है कि इंदौर से पीथमपुर के बीच बनने वाले कॉरिडोर में किसानों की सहभागिता भी अहम मानी जा रही है, यह ऐसी पहली योजना है जिसमें किसानों ने सहमति दी है. क्योंकि कॉरिडोर के दोनों तरफ 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक एक औद्योगिक जोन बनाया जाएगा, जिसमें कुल 3200 एकड़ जमीन में काम होगा. इसमें किसानों को उनकी 60 प्रतिशत जमीन वापस मिल जाएगी, जहां किसान अपनी जमीन पर अपना उद्योग खुद लगा सकेंगे और अपने सामान को बेच सकेंगे, यह प्रक्रिया लैंड पूलिंग एक्ट के तहत की जाएगी. जिसमें जमीन लौटाने का विकल्प निश्चित किया जाता है, खास बात यह है कि इसमें 50 प्रतिशत जमीन लौटाने का प्रावधान होता है, लेकिन सीएम मोहन यादव के आदेश पर 60 प्रतिशत जमीन लौटाई जाएगी. 

ये भी पढे़ंः एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला...

रोजगार मिलेगा 

इंदौर पीथमपुर कॉरिडोर से करीब 17 गांव जुड़े हैं, जिसमें शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सिन्दोड़ा, सिन्दोड़ी, बिसनावदा, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली, कोडियाबर्डी, नैनोद, रिंजलाय, सोनवाय, भैंसलाय, बागोदा, टीही के साथ धन्नड़ गांव के किसानों की जमीन ली जाएगी, ऐसे में इन गांव के किसानों को अच्छा फायदा होगा. यहां के लोगों को रोजगार से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे. इसके अलावा यहां हाउसिंग स्कीम भी लागू की जाएगी, जिससे उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा, जबकि यहां किसान और बिल्डर मिलकर कॉलोनियां विकसित कर सकेंगे, जिसमें दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और ऑफिस एरिया भी बनेंगे, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर आएंगे. 

ऐसे में इंदौर और पीथमपुर के बीच बनने वाले 21 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से पूरे मालवा के विकास को पंख लगेंगे और यहां विकासकार्य तेजी से होंगे, जिसके लिए अब काम शुरू होने की संभावना बढ़ने लगी है. इंदौर और पीथमपुर के बीच आना जाना भी तेज होगा. 

ये भी पढ़ेंः 6 प्लेटफार्म-11 ट्रैक वाला MP का अहम रेलवे स्टेशन, यात्री और मालगाड़ी दोनों ट्रेनों के लिए खास

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore pithampur eight lane highwayindore pithampur highway

Trending news

MP census
MP Census: सावधान! जनगणना में गलत जानकारी देना पड़ेगा भारी, हो सकती है सजा...
Mohan Yadav
मोहन यादव ने किया वन मेले का शुभारंभ, बोले- ये जनजातीय समुदाय की समृद्धि का आधार
municipal employee
एमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी सौगात, यात्रा भत्ते पर बड़ा फैसला...
bharat band
भारत बंद का MP में कितना असर? जानें आज क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
mp live news
MP Breaking News: CM करेंगे क्षमता संवर्धन कार्यशाला का शुभारंभ, भारत बंद का MP में भी असर, पढ़ें 12 फरवरी की टॉप खबरें
Latest Ujjain News
बाबा महाकाल की नगरी में खुलेगा आयुर्वेदिक AIIMS, CM मोहन यादव ने किया ऐलान...
mp news
भांजे की शादी में पत्नी संग नाच रहे थे मामा, पानी पीने गए और गिर पड़े, पलभर में मौत
Ujjain News Hindi
कार ने मारी टक्कर, खिलौने जैसे 3 हिस्सों में बिखरा ट्रैक्टर; 5 सकेंड में हुआ हादसा
chhattisgarh news
वसूली का सबसे निराला तरीका, 1.5 करोड़ फंसे तो रथ पर लगा दी देनदारों की फोटो, जानिए
mp news
बागेश्वर धाम में गूंजेगी शहनाई, 302 बेटियों को उपहार के साथ मिलेगी 30 हजार की FD