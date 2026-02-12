इंदौर-पीथमपुर आठ लेन कॉरिडोर हुआ पास, 2360 करोड़ होगी लागत, बनेगा गेम-चेंजर

Indore Pithampur Highway: इंदौर और पीथमपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंदौर-पीथमपुर के बीच बनने वाला 21 किलोमीटर का लंबा आठ लेन का कॉरिडोर पास हो गया है. यह सड़क 2360 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी. खास बात यह है कि यह केवल एक सड़क नहीं होगी बल्कि यह एमपी के औद्योगिक भविष्य में भी अहम योगदान देने वाली है. जहां से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और रफ्तार मिलेगी, यही वजह है कि इंदौर से पीथमपुर के बीच बनने वाला यह कॉरिडोर अहम माना जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

सीएम मोहन ने दी मंजूरी

दरअसल, हाल ही में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ऐसे में अब यह कॉरिडोर अब इंदौर से शुरू होकर पीथमपुर के एबी रोड में जुड़ेगा, जिसमें इंदौर एयरपोर्ट को भी जोड़ा जाएगा, इसके अलावा इससे इंदौर और पीथमपुर के बीच औद्योगिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखा जाएगा, जिससे इंदौर की अर्धव्यवस्था को भी और रफ्तार मिलेगी.

किसानों की सहमति

खास बात यह है कि इंदौर से पीथमपुर के बीच बनने वाले कॉरिडोर में किसानों की सहभागिता भी अहम मानी जा रही है, यह ऐसी पहली योजना है जिसमें किसानों ने सहमति दी है. क्योंकि कॉरिडोर के दोनों तरफ 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक एक औद्योगिक जोन बनाया जाएगा, जिसमें कुल 3200 एकड़ जमीन में काम होगा. इसमें किसानों को उनकी 60 प्रतिशत जमीन वापस मिल जाएगी, जहां किसान अपनी जमीन पर अपना उद्योग खुद लगा सकेंगे और अपने सामान को बेच सकेंगे, यह प्रक्रिया लैंड पूलिंग एक्ट के तहत की जाएगी. जिसमें जमीन लौटाने का विकल्प निश्चित किया जाता है, खास बात यह है कि इसमें 50 प्रतिशत जमीन लौटाने का प्रावधान होता है, लेकिन सीएम मोहन यादव के आदेश पर 60 प्रतिशत जमीन लौटाई जाएगी.

रोजगार मिलेगा

इंदौर पीथमपुर कॉरिडोर से करीब 17 गांव जुड़े हैं, जिसमें शिवखेड़ा, नरलाय, मोकलाय, डेहरी, सिन्दोड़ा, सिन्दोड़ी, बिसनावदा, नावदा पंथ, श्रीराम तलावली, कोडियाबर्डी, नैनोद, रिंजलाय, सोनवाय, भैंसलाय, बागोदा, टीही के साथ धन्नड़ गांव के किसानों की जमीन ली जाएगी, ऐसे में इन गांव के किसानों को अच्छा फायदा होगा. यहां के लोगों को रोजगार से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे. इसके अलावा यहां हाउसिंग स्कीम भी लागू की जाएगी, जिससे उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा, जबकि यहां किसान और बिल्डर मिलकर कॉलोनियां विकसित कर सकेंगे, जिसमें दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और ऑफिस एरिया भी बनेंगे, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर आएंगे.

ऐसे में इंदौर और पीथमपुर के बीच बनने वाले 21 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से पूरे मालवा के विकास को पंख लगेंगे और यहां विकासकार्य तेजी से होंगे, जिसके लिए अब काम शुरू होने की संभावना बढ़ने लगी है. इंदौर और पीथमपुर के बीच आना जाना भी तेज होगा.

