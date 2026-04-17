Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3182653
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

डब्बा 'Apple' का, माल नकली! ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी बॉय का लाखों का 'खेल', कई राज्यों तक फैला ठगी का जाल

Indore Cyber Crime: इंदौर में पुलिस ने एक ऐसे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में कंपनियों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचा रहा था. पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित दो आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है.

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डब्बा 'Apple' का, माल नकली! ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी बॉय का लाखों का 'खेल', कई राज्यों तक फैला ठगी का जाल

Indore Cyber Crime: इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह ऑनलाइन शॉपिंग एप्प से महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता था और शातिर तरीके से असली सामान निकालकर उसमें नकली सामान भरकर कंपनी को वापस कर देता था. इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया है. गिरोह ने वर्चुअल नंबरों और फर्जी प्रोफाइल का ऐसा जाल बुना था कि पुलिस भी हैरान रह गई. इस मामले में डिलीवरी पार्टनर कंपनी के कर्मचारियों की भूमिका भी उजागर हुई है.

ऑनलाइन ठगी का यह खेल तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन शॉपिंग एप्प के डिलीवरी पार्टनर कंपनी को अपने स्टॉक में गड़बड़ी मिली. जांच में पता चला कि डिलीवरी बॉय दीपक मोहेर और प्रवीण सिंह ने जयपुर के मास्टरमाइंड रितिक गुप्ता के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा था. ये आरोपी आईपॉड और पेंसिल जैसे महंगे सामान ऑर्डर करते थे. डिलीवरी के वक्त असली सामान निकालकर उसकी जगह दिल्ली के करोल बाग से लाए गए हूबहू दिखने वाले नकली प्रोडक्ट्स पैक कर देते थे और ऑर्डर को 'रिजेक्ट' दिखा देते थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मास्टरमाइंड जयपुर से गिरफ्तार 
मास्टरमाइंड रितिक गुप्ता इतना शातिर है कि वह '5SIM' वेबसाइट से वर्चुअल नंबर खरीदकर फर्जी आईडी बनाता था, ताकि पुलिस उन तक न पहुंच सके. असली सामान को बस के जरिए जयपुर भेजा जाता था और फिर दिल्ली में बेचकर अवैध मुनाफा कमाया जाता था. चंदन नगर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जयपुर में दबिश देकर रितिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और दिल्ली के करोल बाग स्थित इनके नेटवर्क की तलाश कर रही है. आरोपी रितिक को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

ये भी पढ़ें : भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए गुड न्यूज! भोपाल में बदला स्कूलों का समय, जानिए अब कब से लगेंगी कक्षाएं

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

indore online delivery scam

Trending news

indore online delivery scam
डब्बा 'Apple' का, माल नकली! ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी बॉय का लाखों का 'खेल'...
Narmadapuram news
नशे की हालत में पहुंचा और सरेआम कर दिया कत्ल, चश्मदीदों ने खोला राज
bhopal school timing changed
भीषण गर्मी के बीच बच्चों के लिए गुड न्यूज! भोपाल में बदला स्कूलों का समय...
guna news
गुना में मौत का दंगल! दो ट्रैक्टरों के बीच खूनी जंग, जंजीर टूटती तो बिछ जातीं लाशें!
Madhya Pradesh High Court News
मदन महल के 600 परिवारों को बड़ी राहत, विस्थापन पर हाईकोर्ट की रोक...
khandwa news
'एकात्म पर्व' में सीएम ने गिनाई प्रदेश की खूबियां, बोले- यहां कण-कण में भगवान हैं
Mohan Yadav
ओंकारेश्वर में एकात्म पर्व शुरू, मोहन यादव बोले- युगों तक स्मरण रहेंगे शंकराचार्य
Census 2027
MP में जनगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, मोबाइल से भरें जानकारी; जानें पूरा प्रोसेस
mp news
MP Breaking News LIVE: ओंकारेश्वर में सीएम ने गिनाई प्रदेश की खूबियां, मदन महल के 600 परिवारों को राहत, पढ़ें बड़ी खबरें
Narmadapuram news
लाड़ली बहनों के बहाने कांग्रेस पर बरसे सीएम, सिवनी मालवा में दी करोड़ों की सौगात