डब्बा 'Apple' का, माल नकली! ऑनलाइन शॉपिंग में डिलीवरी बॉय का लाखों का 'खेल', कई राज्यों तक फैला ठगी का जाल

Indore Cyber Crime: इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह ऑनलाइन शॉपिंग एप्प से महंगे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता था और शातिर तरीके से असली सामान निकालकर उसमें नकली सामान भरकर कंपनी को वापस कर देता था. इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया गया है. गिरोह ने वर्चुअल नंबरों और फर्जी प्रोफाइल का ऐसा जाल बुना था कि पुलिस भी हैरान रह गई. इस मामले में डिलीवरी पार्टनर कंपनी के कर्मचारियों की भूमिका भी उजागर हुई है.

ऑनलाइन ठगी का यह खेल तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन शॉपिंग एप्प के डिलीवरी पार्टनर कंपनी को अपने स्टॉक में गड़बड़ी मिली. जांच में पता चला कि डिलीवरी बॉय दीपक मोहेर और प्रवीण सिंह ने जयपुर के मास्टरमाइंड रितिक गुप्ता के साथ मिलकर एक बड़ा षड्यंत्र रचा था. ये आरोपी आईपॉड और पेंसिल जैसे महंगे सामान ऑर्डर करते थे. डिलीवरी के वक्त असली सामान निकालकर उसकी जगह दिल्ली के करोल बाग से लाए गए हूबहू दिखने वाले नकली प्रोडक्ट्स पैक कर देते थे और ऑर्डर को 'रिजेक्ट' दिखा देते थे.

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मास्टरमाइंड जयपुर से गिरफ्तार

मास्टरमाइंड रितिक गुप्ता इतना शातिर है कि वह '5SIM' वेबसाइट से वर्चुअल नंबर खरीदकर फर्जी आईडी बनाता था, ताकि पुलिस उन तक न पहुंच सके. असली सामान को बस के जरिए जयपुर भेजा जाता था और फिर दिल्ली में बेचकर अवैध मुनाफा कमाया जाता था. चंदन नगर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जयपुर में दबिश देकर रितिक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और दिल्ली के करोल बाग स्थित इनके नेटवर्क की तलाश कर रही है. आरोपी रितिक को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिससे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

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