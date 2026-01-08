शादियों में मेहमान बनकर आते थे 2 चोर, चाचा-मामा-भैया बन जाते थे, फिर उड़ाते थे पैसे

Indore Police: इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के एक शादी समारोहों और आयोजनों में मेहमान बनकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को कनाडिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सोने का नेकलेस और एक स्कूटी बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि यह चोर शादियों में रिश्तेदार बनकर एंट्री लेते थे और उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे. पुलिस को इनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं.

इंदौर के भंडारी रिसॉर्ट में पकड़े गए चोर

दरअसल, इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में बने भंडारी रिसोर्ट में आयोजित एक विवाह समारोह में दो युवक मेहमान बनकर शामिल हुए थे. इसी दौरान उन्होंने गोवा से शादी में शामिल होने आई एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर का आभूषणों और नकदी से भरा पर्स चोरी कर लिया था. पीड़ित महिला प्रोफेसर ने बताया कि उनके बैग में एक सोने की चेन का नेकलेस, जिसमें मोती और लालमणि जड़ी हुई थी और एक सोने का लॉकेट लगा था. इसके अलावा दो सोने के झुमके, एक मोती का नेकलेस, 1 लाख 4 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन रखा हुआ था. जैसे ही उन्होंने चोरी की बात शादी में शामिल दूसरे लोगों को बताई तो हड़कंप मच गया.

सीसीटीवी से पकड़ में आया चोर

रिसॉर्ट में सीसीटीवी लगे हुए थे ऐसे में तुरंत इसकी जांच की गई. जहां समारोह के दौरान एक युवक महिला की पास की कुर्सी पर आकर बैठा और मौका पाकर पर्स उठाकर फरार हो गया. घटना की शिकायत मिलने के बाद कनाडिया पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान के लिए 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने कनिष्क पंथी और सचिन मौर्य नाम के दो युवकों को पकड़ा.

पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की आरोपियों ने पूरा मामला बता दिया. उन्होंने बताया कि वे चोरी के पैसों से अपने महंगे शौक पूरे करते थे और अय्याशी में एक ही दिन में हजारों रुपये उड़ा देते थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. क्योंकि माना जा रहा है कि वह इसी तरह से चोरी की कई मामलों को अंजाम दे चुके होंगे.

