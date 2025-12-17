MP पुलिस की तेजी: इंदौर में 4 मिनट में बचाई युवक की जान, 1 कॉल पर हुई हाजिर

MP Police: इंदौर में पुलिस ने एक बड़ा काम किया है, जहां महज चार मिनट में मौके पर पहुंचकर एक युवक की जान बचाई है. मामला राजेंद्र नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक युवक आत्महत्या करने के इरादे से सातवीं मंजिल पर चढ़ा था, लेकिन तभी एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई. जिसके बाद तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचा लिया. बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से युवक की काउसलिंग करवाई जा रही है. लेकिन इंदौर पुलिस के इस काम की हर तरफ तारीफ हो रही है.

यह है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है. जहां कल्याण मॉल की सातवीं मंजिल से एक युवक आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था. जिसमें युवक की पहचान गोकुल पाटीदार, निवासी गोपुर चौराहा के रूप में हुई है, जो एक छात्र बताया जा रहा है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक कर्ज के दबाव से परेशान था और इसी तनाव में उसने यह खौफनाक कदम उठाने का प्रयास किया. वही युवक मॉल में घूमते हुए सातवी मंजिल पर पहुंच गया था. इस दौरान मॉल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की नजर युवक पर पड़ी तो तुरंत उसने पुलिस को फोन किया.

4 मिनट में पहुंची पुलिस

गार्ड का फोन आते ही राजेंद्र नगर पुलिस हरकत में आई और महज चार मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने अपनी सूझबूझ और संवेदनशीलता दिखाते हुए युवक को समझाया और सुरक्षित तरीके से नीचे उतार लिया और एक बड़ा हादसा टल गया. पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पहले युवक को समझाया और उसे नीचे उतार लिया. युवक कुछ समझ पाता उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई थी और उसे नीचे उतार लिया.

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि युवक की पुलिस की तरफ से काउंसलिंग करवाई जा रही है. ताकि वह मानसिक रूप से मजबूत हो सके और भविष्य में ऐसा कोई कदम न उठाए. वहीं उन्होंने युवाओं से अपील की है कि इस तरह के कदम बिल्कुल भी न उठाए और मजबूती से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए.

