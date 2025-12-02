Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

बीवी से मिलने न दिया तो भागा कैदी, 4 दिन तक पुलिस को दौड़ाया, फिर कोर्ट में आकर किया सरेंडर

Indore News-इंदौर के एमवाय अस्पताल से शुक्रवार को फरार हुए कैदी ने मंगलवार को अजाक कोर्ट में सरेंडर कर दिया. कैदी ने सरेंडर के दौरान कोर्ट में दिए आवेदन में बताया कि वह पुलिसकर्मियों के व्यवहार से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए भागा था. वहीं उसने कहा कि उसकी पत्नी से पुलिसकर्मियों ने उसे मिलने नहीं दिया और गलत व्यवहार किया, इसी बात से वह नाराज था.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 02, 2025, 05:34 PM IST
Escaped Prisoner Surrenders in Court-मध्यप्रदेश के इंदौर के एमवाय अस्पताल में शुक्रवार को फरार हुए कैदी विशाल प्रजापति ने चार दिन बाद मंगलवार को अजाक कोर्ट में वापस आकर सरेंडर कर दिया है. आरोपी ने कोर्ट में दिए आवेदन में चौंकाने वाला दावा किया है. उसने कहा कि वह पुलिसकर्मियों के व्यवहार से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए फरार हुआ था. यह मामला अब शहर में पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है. 

चौथी मंजिल से उतरकर हुआ फरार
शुक्रवार को परदेशीपुरा क्षेत्र के एक मर्डर केस का आरोपी विशाल प्रजापति इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती था. इसी दौरान वह अस्पताल की चौथी मंजिल से मचान के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गया. घटना का पता चलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. संयोगितागंज थाना पुलिस के साथ कई अन्य थानों की टीमें उसकी तलाश में जुट गईं. जांच में अस्पताल की सुरक्षा में चूक भी सामने आई. 

पुलिस ने इनाम घोषित किया, आरोपी ने सरेंडर किया 
तलाश में तेजी लाते हुए पुलिस ने विशाल पर 10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा कर दी. बावजूद इसके चार दिन तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर रहा. मंगलवार को दोपहर विशाल प्रजापति अचानक जिला कोर्ट पहुंचा और अजाक कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सरेंडर से पहले उसने एक लिखित आवेदन भी दिया, जिसमें उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. 

पत्नी से नहीं मिलने दिया
विशाल ने आदेवन में कहा कि एमवाय में इलाज के दौरान उसकी पत्नी उससे मिलने आई थीं. ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे अपशब्द कहे. पत्नी से मिलने नहीं दिया गया. उल्टा उन्हें भगा दिया गया. पुलिस के इस व्यवहार से वह मानसिक रूप से परेशान हो गया. इसी बात से गुस्सा कर वह पुलिस को सबक सिखाने के लिए अस्पताल से फरार हो गया. 

