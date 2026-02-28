इंदौर हिजाब विवाद पर शिक्षा विभाग सख्त, स्कूल को दिया ऐसा मुंहतोड़ जबाव...प्रबंधन से लेकर टीचर्स के चेहरे पर बजे बारह

Indore News: इंदौर के एक निजी स्कूल में हिजाब को लेकर हुए विवाद के बाद से अब शिक्षा विभाग का बयान आया है. विभाग ने स्कूल को ऐसा मुह तोड़ जवाब दिया है कि स्कूल और विवाद में शामिल शिक्षिका कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं बचे हैं. विभाग की ओर से कहा गया है कि स्कूल अपनी मर्जी से ऐसे कोई भी नियम छात्रों पर नहीं थोप सकते जो सरकारी निर्देशों के खिलाफ हो. दरअसल, 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे रही दो छात्राओं को एक महिला शिक्षिका ने धमकी दी थी. दोनों छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे रहीं थी जिसपर शिक्षिका ने उन्हें हिजाब हटाने और नंबर काटने की धमकी दी थी.

हिजाब नहीं उतारा तो...

मामला इंदौर के सिरपुर इलाके का है जहां एक प्राइवेट स्कूल में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा छिड़ गया. परीक्षा हॉल में बैठी 2 छात्राएं हिजाब पहने पेपर लिख रही थी तभी वहां एक महिला शिक्षिका उनके पास पहुंची और सिर से कपड़ा हटाने का दबाव बनाने लगी. जब छात्राओं ने मना किया तो शिक्षिका ने उन्हें बकायदा डराया और धमकाया कि हिजाब नहीं हटा तो रिजल्ट से 20 नंबर काट दिए जाएंगे. शिक्षिका की इस धमकी से स्कूल में जमकर हंगामा हुआ जिसने मामले को सुर्खियों में ला दिया है.

शिक्षीका ने पेश की अपनी दलील

छात्राओं के परिजनों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर जमकर इसका विरोध किया.ऐसे नियम छात्राओं पर कहां से थोपे जा रहे इसको लेकर भी स्कूल में जमकर हंगामा देखने को मिला. स्कूल में बढ़ते हंगामे को देखते हुए ब्लॉक रिसोर्स को-ऑर्डिनेटर राजेंद्र तंवर परीक्षा केंद्र पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया. जब उन्होंने शिक्षाका ने पूछताछ की तो शिक्षिका ने कहा कि नकल के प्रयास को रोकने के लिए उसने छात्राओं को ऐसे निर्देश दिए थे.

शिक्षा विभाग ने दिया मुंह तोड़ जवाब

वहीं मामले पर शिक्षा विभाग ने भी बयान पेश किया है. विभाग ने स्कूल को खड़ीखोटी सुनाते हुए कहा कि विभाग ने स्पेशल ड्रेस कोड को लेकर या फिर हिजाब को लेकर कोई भी आदेश नहीं जारी किए हैं. ऐसे में स्कूल अगर अपने आप से बने बनाए नियम बच्चों पर थोप रहें तो सही नहीं होगा. फिलहाल विभाग ने स्कूल से इस मामले में लिखित सफाई पेश करने को कहा है.

