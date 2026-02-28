Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3125575
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर हिजाब विवाद पर शिक्षा विभाग सख्त, स्कूल को दिया ऐसा मुंहतोड़ जबाव...प्रबंधन से लेकर टीचर्स के चेहरे पर बजे बारह

MP News: इंदौर के एक प्राइवेट स्कूल में हिजाब को लेकर हुए विवाद के बाद से स्कूल में तनाव का माहौल था. इस घटना पर शिक्षा विभाग ने स्कूल को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बच्चों पर सरकारी निर्देशों के खिलाफ नियम कानून थोपने पर नाराजगी जाहिर की है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 28, 2026, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Indore News: इंदौर के एक निजी स्कूल में हिजाब को लेकर हुए विवाद के बाद से अब शिक्षा विभाग का बयान आया है. विभाग ने स्कूल को ऐसा मुह तोड़ जवाब दिया है कि स्कूल और विवाद में शामिल शिक्षिका कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं बचे हैं. विभाग की ओर से कहा गया है कि स्कूल अपनी मर्जी से ऐसे कोई भी नियम छात्रों पर नहीं थोप सकते जो सरकारी निर्देशों के खिलाफ हो. दरअसल, 8वीं बोर्ड की परीक्षा दे रही दो छात्राओं को एक महिला शिक्षिका ने धमकी दी थी. दोनों छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा दे रहीं थी जिसपर शिक्षिका ने उन्हें हिजाब हटाने और नंबर काटने की धमकी दी थी.

हिजाब नहीं उतारा तो...
मामला इंदौर के  सिरपुर इलाके का है जहां एक प्राइवेट स्कूल में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा छिड़ गया. परीक्षा हॉल में बैठी 2 छात्राएं हिजाब पहने पेपर लिख रही थी तभी वहां एक महिला शिक्षिका उनके पास पहुंची और सिर से कपड़ा हटाने का दबाव बनाने लगी. जब छात्राओं ने मना किया तो शिक्षिका ने उन्हें बकायदा डराया और धमकाया कि हिजाब नहीं हटा तो रिजल्ट से 20 नंबर काट दिए जाएंगे. शिक्षिका की इस धमकी से स्कूल में जमकर हंगामा हुआ जिसने मामले को सुर्खियों में ला दिया है. 

शिक्षीका ने पेश की अपनी दलील
छात्राओं के परिजनों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर जमकर इसका विरोध किया.ऐसे नियम छात्राओं पर कहां से थोपे जा रहे इसको लेकर भी  स्कूल में जमकर हंगामा देखने को मिला. स्कूल में बढ़ते हंगामे को देखते हुए ब्लॉक रिसोर्स को-ऑर्डिनेटर राजेंद्र तंवर परीक्षा केंद्र पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया. जब उन्होंने शिक्षाका ने पूछताछ की तो शिक्षिका ने कहा कि नकल के प्रयास को रोकने के लिए उसने छात्राओं को ऐसे निर्देश दिए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षा विभाग ने दिया मुंह तोड़ जवाब
वहीं मामले पर शिक्षा विभाग ने भी बयान पेश किया है. विभाग ने स्कूल को खड़ीखोटी सुनाते हुए कहा कि विभाग ने स्पेशल ड्रेस कोड को लेकर या फिर हिजाब को लेकर कोई भी आदेश नहीं जारी किए हैं. ऐसे में स्कूल अगर अपने आप से बने बनाए नियम बच्चों पर थोप रहें तो सही नहीं होगा. फिलहाल  विभाग ने स्कूल से इस मामले में लिखित सफाई पेश करने को कहा है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Indore News Hindi

Trending news

Indore News Hindi
इंदौर हिजाब विवाद पर शिक्षा विभाग सख्त, प्रबंधन से लेकर टीचर्स के चेहरे पर बजे बारह!
mp news
अपहरण का फर्जी वीडियो कॉल कर वसूले पैसे, AI से डीपफेक वीडियो बनाकर ठगों ने की ठगी
Holi Special Trains
होली पर भोपाल से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, चेक करें रूट और शेड्यूल
mp news
हाईवे पर नाकाबंदी में मिला नोटों का ढेर, छिंदवाड़ा से नागपुर जा रही कार से कैश बरामद
Korba News
कोरबा में काल बनी दीवार: बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबे तीन लोग, बच्चे की मौत
chhattisgarh news
पढ़ाई छोड़ काम में जुटीं बेटियां, कन्या छात्रावास में छात्राओं से कराई गई पुताई
mp news
महाकाल मंदिर के रागी लड्डू प्रसाद पर बनाया वीडियो, युवक के खिलाफ FIR दर्ज
dhirendra shastri
जल्द बजने वाली है शहनाई...बाबा बागेश्वर ने खुद की शादी पर लगाई आधिकारिक मुहर!
sheopur news
बोत्सवाना से कूनो लाए गए 9 चीते, एक महीने तक रहेंगे क्वारंटीन में, 48 हुई संख्या
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: बोत्सवाना से कूनो पहुंचे 8 चीते, ग्वालियर के गोदाम में लगी भीषण आग, पढ़ें अपडेट