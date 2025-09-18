निजी ट्रेवल्स की बस ने ली 4 जानें, 'शुक्ला ब्रदर्स' के नाम पर है रजिस्टर्ड, BJP विधायक के दफ्तर से होती है ऑपरेट
निजी ट्रेवल्स की बस ने ली 4 जानें, 'शुक्ला ब्रदर्स' के नाम पर है रजिस्टर्ड, BJP विधायक के दफ्तर से होती है ऑपरेट

Indore News-इंदौर में एक निजी बस ट्रेवल्स की बस ने बाइक सवार दंपती और दो बच्चों को कुचल दिया. इस हादसे में चारों की मौत हो गई. यह बस शुक्ला ब्रदर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है. बस बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के ऑफिस से ऑपरेट होती है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:37 PM IST
निजी ट्रेवल्स की बस ने ली 4 जानें, 'शुक्ला ब्रदर्स' के नाम पर है रजिस्टर्ड, BJP विधायक के दफ्तर से होती है ऑपरेट

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में इंदौर-उज्जैन रोड पर एक निजी ट्रेवल्स बस ने बाइक सवार दंपती और दो बच्चों को कुचल दिया. इस हादसे में दंपती और एक बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बेटे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद बस का ड्राइवर और हेल्पर भाग निकले. वहीं गुस्साएं लोगों ने बस के कांच फोड़ दिए और आग लगाने की की कोशिश की. एडिशनल एसपी, महू का कहना है कि बस शुक्ला ब्रदर्स के नाम पर रजिस्टर्ड है. यह बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के ऑफिस से ऑपरेट होती है. 

बस ने बाइक को मारी टक्कर
बाणगंगा टीआई सियाराम सिंह गुर्जर के अनुसार, घटना बुधवार देर रात धरमपुरी के समीप रिंगनोदिया गांव की है. तेज रफ्तार बस ने बाईक को टक्कर मार दी. बाइक पर जा रहे महेंद्र सोलंकी, जयश्री सोलंकी और 15 साल के जिगर सोलंकी की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 10 साल का तेजस सोलंकी गंभीर रूप से घायल हुआ था, गुरुवार को उसकी भी मौत हो गई. 

फोन पर बात कर रहा था ड्राइवर 
पुलिस जांच में सामने आया है कि ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए तेज रफ्तार से बस चला रहा था. यात्रियों ने ड्राइवर को स्पीड के लिए टोका भी था, लेकिन उसने स्पीड कम नहीं की. एडिशनल एसपी द्विवेदी ने बताया कि हादसा ओवर स्पीड के चलते हुआ है. बस ने बाइक को सामने की तरफ से टक्कर मारी है. जिस वक्त हादसा हुआ, उस समय एक तरफ का रोड ही चालू था.

विधायक ने बताई दूसरी कहानी
वहीं हादसे को लेकर विधायक गोलू शुक्ला ने कहा कि बस खड़ी हुई थी, उसमें सवारी नहीं थी. बाइक उससे पीछे से आकर टकराई. रात को बारिश तेज हो रही थी, इस कारण संभव है कि बाइक सवार बस को देख नहीं पाए होंगे. वहीं मृतक महेंद्र सोलंकी के भांजे ने पुलिस को बताया कि मामा महेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल आगे थी. मैं बाइक से उनके पीछे चल रहा था. रिंगनोदिया के पास बस ने मामा की गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी. 

यह भी पढ़ें-सबका DNA हिंदू है... BJP विधायक का विवादित बयान, बोले-नवरात्रि में घर वापसी अभियान

