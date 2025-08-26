इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान; 2 साल से थे साथ

Indore Club Owner Suicide: इंदौर के एक पब संचालक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है. संचालक की पहचान भूपेंद्र रघुवंशी के रुप में हुई है जिसकी आत्महत्या की खबरों मे इंदौर में सनसनी मचा दी है. आत्महत्या से पहले भूपेंद्र ने सुसाइड नोट भी लिखा था. नोट में गर्लफ्रेंड से ब्लैकमेलिंग और धमकी मिलने की वजह से परेशान होने पर जान देने की बात लिखी गई है.

इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या

इंदौर में इस समय शोशा, पिचर्स और स्कल पब के मालिक भूपेंद्र रघुवंशी की मौत की खबरों ने सनसनी मचा रखी है. भूपेंद्र ने देर रात जहर खा लिया जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अस्पताल में इलाज के दौरान ही भूपेंद्र ने दम तोड़ दिया और उनकी जान चली गई. वहीं गुरुवार को भूपेंद्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा. फिलहाल इंदौर पुलिस भूपेंद्र की मौत से जुड़े तार को सुलझा रही है.

भूपेंद्र ने गर्लफ्रेंड पर लगाया आरोप

आत्महत्या करने से पहले भूपेंद्र सुसाइड नोट छोड़कर गया था. नोट में उसने अपनी गर्लफेंड इति तिवारी का जिक्र किया है. नोट में लिखा है कि हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे और दोनों ही शादीशुदा भी है. भूपेंद्र ने अपनी हालात का जिम्मेदार इति तिवारी को ठहराया है. उसने लिखा कि इति उसे बार-बार रेप केस में फसाने और उसे बदनाम करने की धमकी देती थी. पहले भी उसने ऐसी धमकियां दी थी जिसके बाद उसने मुझसे 23 लाख रुपए वसूले है.

इति की भारी डिमांड

नोट में आगे लिखा कि इति कई दिनों से आईफोन-17, एक फ्लैट और एक कार की डिमांड कर रही थी. उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी वो समाज में मेरे बारे में कुछ और और मुझसे कुछ बातें बताती थी. इति पहले इंदौर रहा करती फिर बाद में मुंबई में शिफ्ट हो गई. इंदौर हो या फिर मुंबई हर जगह से वो मुझे ब्लैकमेल करती थी. शराब पीकर गालियां देना धमकी देना उसकी आदत बन गई थी. उसकी इसी प्रताड़ना से मैं परेशान था. उसने मुझे कैद कर रखा था. भुपेंद्र की इस नोट के तर्ज पर पुलिस इस पूरे कहानी की गुत्थी सुलझा रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: हिंदुस्तान