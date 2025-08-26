इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान; 2 साल से थे साथ
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2897697
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान; 2 साल से थे साथ

MP News: इंदौर के पब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली है. उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी गर्लफ्रेंड इति तिवारी को बताया है.

Written By  Zee News Desk|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Aug 26, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

indore pub owner death
indore pub owner death

Indore Club Owner Suicide: इंदौर के एक पब संचालक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है. संचालक की पहचान भूपेंद्र रघुवंशी के रुप में हुई है जिसकी आत्महत्या की खबरों मे इंदौर में सनसनी मचा दी है. आत्महत्या से पहले भूपेंद्र ने सुसाइड नोट भी लिखा था. नोट में गर्लफ्रेंड से ब्लैकमेलिंग और धमकी मिलने की वजह से परेशान होने पर जान देने की बात लिखी गई है.

इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या
इंदौर में इस समय शोशा, पिचर्स और स्कल पब के मालिक भूपेंद्र रघुवंशी की मौत की खबरों ने सनसनी मचा रखी है. भूपेंद्र ने देर रात जहर खा लिया जिसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. अस्पताल में इलाज के दौरान ही भूपेंद्र ने दम तोड़ दिया और उनकी जान चली गई. वहीं गुरुवार को भूपेंद्र का अंतिम संस्कार किया जाएगा. फिलहाल इंदौर पुलिस भूपेंद्र की मौत से जुड़े तार को सुलझा रही है.

भूपेंद्र ने गर्लफ्रेंड पर लगाया आरोप
आत्महत्या करने से पहले भूपेंद्र सुसाइड नोट छोड़कर गया था. नोट में उसने अपनी गर्लफेंड इति तिवारी का जिक्र किया है. नोट में लिखा है कि हम दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ थे और दोनों ही शादीशुदा भी है. भूपेंद्र  ने अपनी हालात का जिम्मेदार इति तिवारी को ठहराया है. उसने लिखा कि इति उसे बार-बार रेप केस में फसाने और उसे बदनाम करने की धमकी देती थी. पहले भी उसने ऐसी धमकियां दी थी जिसके बाद उसने मुझसे 23 लाख रुपए वसूले है.

इति की भारी डिमांड
नोट में आगे लिखा कि इति कई दिनों से आईफोन-17, एक फ्लैट और एक कार  की डिमांड कर रही थी. उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करने के बाद भी वो समाज में मेरे बारे में कुछ और और मुझसे कुछ बातें बताती थी. इति पहले इंदौर रहा करती फिर बाद में मुंबई में शिफ्ट हो गई. इंदौर हो या फिर मुंबई  हर जगह से वो मुझे ब्लैकमेल करती थी. शराब पीकर गालियां देना धमकी देना उसकी आदत बन गई थी. उसकी इसी प्रताड़ना से मैं परेशान था. उसने मुझे कैद कर रखा था. भुपेंद्र की इस नोट के तर्ज पर पुलिस इस पूरे कहानी की गुत्थी सुलझा रही है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: हिंदुस्तान

TAGS

indore news

Trending news

indore news
इंदौर के पब मालिक ने की आत्महत्या, गर्लफ्रेंड की ब्लैकमेलिंग से थे परेशान
jashpur news
बेटे ने कुल्हाड़ी से किए मां के टुकड़े-टुकड़े, हत्या के बाद लाश के पास गाना गाया
mp news
स्कूल नहीं, तो पढ़ाई कैसे? ग्रामीणों ने जनसुनवाई में अनोखे तरीके से रखी अपनी मांग
mp news
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बड़ा घोटाला! दमोह में पांच अधिकारी निलंबित
indore news
महू में गरजे CDS अनिल चौहान, कहा-शांति चाहिए तो युद्ध के लिए रहें तैयार
Bilaspur News
अनोखा मामला! बिना गाड़ी चलाए Fastag से कटा टोल; जानें ऐसी परिस्थिति में क्या करें
mp news
MP में भिखारी के घर चोरी! दर्जनभर ताले लेकर जनसुनवाई में पहुंची महिला, जानें वजह
gwalior news
पूर्व मंत्री के बंगले पर ‘रसोई स्पेशल चोरी’, भगोना, कढ़ाई, थालियां ले उड़े चोर
mp news
तंत्र-मंत्र का खौफनाक खेल, मुक्तिधाम से मृतक की खोपड़ी निकाल कर की तांत्रिक क्रिया
Jeetu Patwari news
पटवारी के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी ने बताया महिलाओं का अपमान
;