Ragging Case: इंदौर DAVV के हॉस्टल में रैगिंग, टॉयलेट कमोड पर छात्र का मुंह रख किया फ्लश!

Indore Ragging Case: इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET) के हॉस्टल में रैगिंग का बड़ा मामला सामने आया है. गुरुवार रात थर्ड और फोर्थ ईयर के कुछ सीनियर छात्र हॉस्टल पहुंचे और परिचय के नाम पर जूनियर्स से मारपीट की. आरोप है कि एक छात्र का चेहरा कमोड में डालकर फ्लश तक चालू कर दिया गया. पीड़ित स्टूडेंट्स ने घबराकर तुरंत भंवरकुआं पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कुछ सीनियर्स की पहचान भी कर ली गई है. पुलिस टीम ने आरोपित छात्रों से पूछताछ भी की. घटना के बाद से हॉस्टल और विश्वविद्यालय दोनों जगह तनाव का माहौल है. जूनियर्स ने बताया कि नाम पूछने से इनकार करने या विरोध करने पर सीनियर्स हाथापाई पर उतर आए.

पहले भी मारपीट

इससे पहले भी 19 अगस्त को इसी हॉस्टल में मारपीट की घटना सामने आई थी. जांच के बाद 22 अगस्त को IET प्रबंधन ने 6 सीनियर स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निष्कासित कर दिया था. पीड़ितों ने इसकी शिकायत UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) तक की थी, जिसके बाद विवि प्रशासन हरकत में आया था. आरोपित छात्र सी हॉस्टल में रह रहे थे.

पहला मामला नहीं

वहीं IET के प्रभारी डायरेक्टर का कहना है कि पहला मामला रैगिंग का नहीं बल्कि परिचय के नाम पर बदसलूकी का था, जिसके चलते 6 छात्रों को हॉस्टल से बाहर किया गया है. वहीं नए मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और विवि प्रशासन जांच कर रहे हैं. इस घटना से छात्रों और उनके परिजनों में चिंता का माहौल है.

