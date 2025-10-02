इंदौर शहर को मिली एक और सौगात, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने की शुरुआत, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Indore News: इंदौर शहर का मालवा मिल पुल गुरुवार से आम लोगों के लिए शुरू हो गया है. विजयादशमी के मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ दूसरे जनप्रतिनिधियों ने इस ब्रिज की शुरुआत की है. बता दें कि यह ब्रिज अब पूरी तरह से नए स्वरूप में बनकर तैयार हो गया है, जो जनता के लिए भी शुरू हो गया है. इस पुल के शुरू होने से इंदौर रेलवे स्टेशन से रसोमा तक की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ऐसे में यहां से हर दिन निकलने वाले एक लाख लोगों को सीधा फायदा होगा. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे इंदौर के लोगों के लिए अच्छी सौगात बताया है, क्योंकि इससे ट्रैफिक का दवाब कम होगा.

6 करोड़ की लागत से बना

दरअसल, इंदौर में मालवा ब्रिज पहले से बना हुआ है, लेकिन पुराना पुल करीब 100 साल पुराना हो गया था और जर्जर भी हो चुका था, ऐसे में हर दिन यहां वाहनों की भारी भीड़ लगती थी और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती थी, लेकिन अब दोबार से नए ब्रिज की शुरुआत हो गई है, क्योंकि पुराना ब्रिज जर्जर होने के बाद यहां नया ब्रिज बनाने का टेंडर पास हो गया था, जिसके बाद करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से यहां नया ब्रिज बनना शुरू हो गया था. लंबे इंतजार के बाद लोगों को अब इस ब्रिज का भी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां से सीधने वाहनों की एंट्री गुरुवार से ब्रिज से शुरू हो जाएगी.

इंदौर में ट्रैफिक दवाब कम होगा

इंदौर का यह नया पुल के शुरू होने से मालवा मिल और पाटनीपुरा क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव बहुत हद तक कम हो जाएगा. जबकि इंदौर से रसोमा की कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जबकि यहां का सफर भी आरामदायक हो जाएगा. क्योंकि इंदौर का मालवा मिल पुल सीधे रेलवे स्टेशन को जोड़ देता है. पुराना पुल बंद होने की वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहां से लोगों को परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता था. लेकिन अब ट्रैफिक का दवाब कम होगा.

मालवा मिल पुल की चौड़ाई भी बढ़ा दी गई है, जिससे यहां ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी, जबकि यहां लोगों को आने जाने में भी आसानी होगी, इंदौर में ट्रैफिक के दवाब को कम करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं.

