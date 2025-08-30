Indore Famous Market: 1 सितंबर से बदल जाएगा इंदौर के सराफा बाजार का समय, चाट-चौपाटी पर लगेगी लगाम!

Indore Sarafa Bazar: मध्य प्रदेश की शान और इंदौर की पहचान राजवाड़ा की गलियां अब देर रात तक खरीदारों की चहल-पहल से गुलजार रहेगी. 1 सितंबर से सराफा व्यापारियों के साथ करीब 900 अन्य व्यापारी भी 10 बजे तक दुकानें खोलने की घोषणा की है. व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के सीजन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. हालांकि इसके पीछे का कारण साराफा बाजार के आसपास और फुटपाथ पर लगने वाले चाट-चौपाटी के कब्जे को हटाना माना जा रहा है.

देर रात तक खुलेंगी दुकानें

इंदौर की मशहुर बाजार सराफा बाजार और बाकी अन्य बाजार भी अब देर रात तक अपनी सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध कर रहें है. पहले ये दुकानें 7-8 बजे तक बंद हो जाया करती थी लेकिन सराफा बाजार व्यापारी एसोसिएशन की सर्वसम्मति से दुकानों को 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है. ऐसे में खरीददार देर रात तक भी सोने-जेवरात और बाकी अन्य समानों की खरीदी कर सकते हैं. ये फैसला 1 सिंतबर से लागू किया जाएगा.

चाट चौपाटी से क्या संबंध

इंदौर सराफा बाजार के आसपास लगने वाली चाट चौपाटी की दुकानों पिछले करीब 20-30 सालों से लगाई जा रही है. वर्तमान में चौपाटी एक बड़ा बाजार बन गया है. यहां करीब 200 दुकानें लगती है. लोगों की भीड़ भरमार होती है. वहीं कुछ सराफा व्यापारियों का आरोप है कि इन चौपाटी का वजह से उनके व्यापार पर असर पड़ता है. चौपाटी में लगी कुछ दुकानें अवैध भी है. ऐसे में इन दुकानों को यहां से हटाना चाहिए.

11 बजे तक खोलेंगे दुकानें...

वहीं सराफा व्यापारियों का कहना है कि उनके उपर अपने निर्णय को खारिज करने का राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है. ऐसे में व्यापारी ने गुमाश्ता कानून का हवाला देकर बताया कि वे दुकानों को रात 11 बजे तक भी खोल सकते है. अगर आगे भी ऐसे दवाब बनाए गए तो व्यापारियों ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की पूरी तैयारी कर रखी है.

