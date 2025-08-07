Indore Reel: इंटरनेट पर छाया अजीब ट्रेंड, बहनें राखी के साथ भाइयों को कर रही शराब और गुटका गिफ्ट!

Indore Viral Rakhi Reel: राखी का त्योहार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है. ऐसे में शहर की दुकानें हो या फिर इंटरनेट, राखी के मटेरियल से भरी पड़ी है. आए दिन सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन को लेकर कई वीडियो सामने आ रहा है. ताजा मामला इंदौर से है, जहां हिंदू संगठन ने कुछ राखी से जुड़े वायरल वीडियोज पर आपत्ति जताते हुए इंदौर पुलिस को ज्ञापन सौंपा है. हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि इन वीडियोज से रक्षाबंधन त्योहार का मजाक उड़ाया जा रहा है.

क्यों विवादित है वीडियो

दरअसल, जिन वीडियो पर हिंदू संगठन आपत्ति जता रहें वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बहन अपने भाई को राखी बांधने के दौरान पूजा की थाली में बीयर की बोतल रख कर भाई की कलाई पर राखी बांध रही है. वहीं दूसरे वायरल रील में पूजा की थाली में गुटका का पैकेट भी देखा जा सकता है. त्योहार की गरिमा को बिगाड़ रहे ऐसे रीलबाजो पर हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रही है. इन वायरल रील को देख लोग भी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहें है.

हिंदू संगठन की मांग

वहीं इस गंभीर मामले पर हिंदू संगठन कार्यकर्ता तनु शर्मा ने ऐसे रीलबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. तनु शर्मा ने कहा कि ऐसे लोग हिंदू धर्म के त्योहारों पर जहर घोलने का काम करते हैं. ऐसे लोग जिहादी मानसिकता के होते हैं जो हिंदू त्योहार की आड़ में समाज को गलत संदेश देने का काम करते हैं. उन्होंने मांग की, कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकी हिंदू संस्कृति से छेड़छाड़ करने वाले दोबारा ऐसे करने से पहले सौ बार सोचे.

राखी है बहनों की रक्षा का त्योहार

तनु शर्मा ने आगे कहा कि "राखी का त्योहार बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए मानाया जाता है. बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और ये सुनिश्चित करती है कि भाई उनका हर पल उनकी रक्षा के लिए आगे रहेंगे. लेकिन यहां कुछ छोटी मानसिकता के लोग पूजा की थाली में शराब और गुटखा रख अपने भाईयों से रक्षा के बदले उन्हें नशे की ओर प्रेरित कर रही है. सिर्फ इंदैर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों को सख्त जवाब दिया जाना चाहिए. हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ और मजाक अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." वहीं इंदौर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियो पर कार्रवाई करने का बात कही है.

रिपोर्ट: तुषार कंछल, Z मीडिया, इंदौर