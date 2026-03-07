Indore Rangpanchami Ger 2026: इंदौर में रंगपंचमी की धूम! राजवाड़ा तिरपाल से ढका, चप्पे-चप्पे पर पहरा; जानें गेर का पूरा रूट

Indore Ger Route Map: इंदौर में विश्व प्रसिद्ध रंगपंचमी गेर को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. लाखों लोगों की भीड़ और रंगों की बौछार के बीच निकलने वाली इस ऐतिहासिक गेर को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. कलेक्टर शिवम वर्मा और पुलिस अधिकारियों ने खुद गेर मार्ग का निरीक्षण किया और आयोजकों व व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की. प्रशासन का कहना है कि इस बार सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि शहर की परंपरा के साथ-साथ व्यवस्था भी बनी रहे.

गेर के दौरान शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. खासकर राजवाड़ा को रंगों से बचाने के लिए बड़ी तिरपाल और पल्लियों से पूरी तरह ढक दिया गया है. गेर मार्ग पर आने वाली कई निजी इमारतों को भी व्यापारियों ने कवर कर दिया है, ताकि गुलाल और रंगों से किसी प्रकार का नुकसान न हो. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी कैनन और टैंकरों से गुलाल उड़ाया जाएगा, जिससे पूरा शहर रंगों में सराबोर नजर आएगा.

यहां से गुजरेंगी अलग-अलग गेर

1. टोरी कॉर्नर चौराहा से शुरुआत

2. गोराकुंड चौराहा

3. खजूरी बाजार

4. राजवाड़ा

5. सराफा बाजार

6. शीतलामाता बाजार होते हुए अपने-अपने गंतव्य तक

गेर यात्राओं के रूट भी तय किए

1. मरील क्लब गेर: छीपाबावली - गोराकुंड - खजूरी बाजार - राजवाड़ा - गोपाल मंदिर - सराफा - कपड़ा मार्केट - वापस छीपाबावली

2. संगम कॉर्नर गेर: मल्हारगंज - टोरी कॉर्नर चौराहा

3. राधा-कृष्ण फाग यात्रा: बद्रीनारायण मंदिर (नरसिंह बाजार) - शीतलामाता बाजार - गोराकुंड - खजूरी बाजार - राजवाड़ा - पीपली बाजार - सराफा - वापस मंदिर

4. रसिया कॉर्नर गेर: ओल्ड राजमोहल्ला - मल्हारगंज - टोरी कॉर्नर - खजूरी बाजार - राजवाड़ा

कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध

1. हैमिल्टन रोड और फ्रूट मार्केट से राजवाड़ा की ओर

2. संजय सेतु से नंदलालपुरा की ओर

3. इमली बाजार से राजवाड़ा की ओर

4. बड़वाली चौकी से गोराकुंड की ओर

5. यशवंत रोड चौराहा और आड़ा बाजार गली से राजवाड़ा की ओर

6. मच्छी बाजार से यशवंत रोड की ओर

7. राम-लक्ष्मण बाजार से पीपली बाजार की ओर

8. नृसिंह बाजार से शीतलामाता बाजार की ओर

9. नयापीठा चौराहा से नृसिंह बाजार की ओर

पार्किंग के लिए भी खास व्यवस्था

गेर में शामिल होने वाले लोगों के लिए पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने संजय सेतु रिवर साइड पार्किंग, पुराना प्रेमसुख टॉकीज मल्टीलेवल पार्किंग, मच्छी बाजार कड़ाव घाट, जिंसी हाट मैदान, मल्हार आश्रम रामबाग, हरसिद्धि मंदिर, खालसा स्टेडियम और मालगंज सब्जी मंडी में पार्किंग तय की है. यह ट्रैफिक डायवर्जन 8 मार्च सुबह 6 बजे से गेर और फाग यात्रा समाप्ति तक लागू रहेगा. हालांकि, आपातकालीन वाहनों को पूरी तरह छूट दी जाएगी और भीड़ की स्थिति के अनुसार समय में बदलाव भी किया जा सकता है.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

