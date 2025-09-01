इंदौर के अस्पताल में मासूमों पर चूहों का कहर, NICU में दो नवजातों के हाथ कुतरे

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के एमवाय अस्पताल के NICU वार्ड में चूहों ने दो नवजातों के हाथ कुतर दिए. इस घटना से अस्पताल प्रबंधन की नींद उड़ा दी. चूहे NICU में नहीं घुसे, इसे लेकर जहां से चूहों की आवाजाही है, उन्हें बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं. बड़े स्तर पर चूहों की आवाजाही रोकने और अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल को लेकर काम करने की तैयारी की जा रही है.

जन्म के बाद नवजातों को किया शिफ्ट

जानकारी के अनुसार, एक घटना रविवार को और दूसरी घटना सोमवार को हुई. जिन दोनों बच्चों के चूहों ने हाथ कतरे हैं, उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही NICU में शिफ्ट किया गया था. दोनों बच्चों को दो-तीन दिन पहले ही यहां शिफ्ट किया था. पूरे एमवायएच अस्पताल में ही चूहों की भरमार है. स्टाफ ने बताया कि एक चूहा वार्ड में इतना बड़ा है कि उसे देख सब सहम जाते हैं.

सोमवार को दूसरे नवजात का हाथ कुतरा

रविवार के घटना के बाद डॉक्टरों ने नवजात का इलाज शुरू कर दिया. फिर सोमवार को दूसरे नवजात का हाथ चूहे ने कुतरा तो स्टाफ ने तुरंत डॉक्टरों को सूचना दी. इसके बाद सीनियर डॉक्टर्स यूनिट में पहुंचे और स्थिति जानी. डॉक्टरों ने फोन कर एचओडी डॉ. ब्रजेश लाहोटी को इसकी जानकारी दी.

अस्पताल में चूहों की भरमार

डॉ. ब्रजेश लाहोटी दोनों घटनाओं की पुष्टी करते हुए बताया कि पूरे अस्पताल और आसपास चूहों की भरमार है. दोनों नवजातों का ट्रीटमेंट चल रहा है और विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है. साथ ही स्टाफ को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है. इसके साथ ही चूहों की आवाजाही बंद करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं.

