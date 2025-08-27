47 करोड़ की लागत वाला ब्रिज बना गड्ढों का ट्रैक, 6 महीनों में ही उखड़ा, गडकरी तक पहुंची शिकायत

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर के राऊ सर्कल पर 8 महीने पहले बने फ्लाईओवर पर गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं. गड्ढों की वजह से यहां गाड़ियां चलाना मुश्किल हो रहा है. पिछले 15 दिनों में यहां 10 ज्यादा हादसे हो चुके हैं, एक युवक की मौत भी हो चुकी है. इस फ्लाईओवर का उद्घाटन 6 महीने पहले ही हुआ था. ब्रिज की शुरूआत में डामर पूरी तरह से उखड़ चुका है. वहीं बीच में भी गड्ढे हैं. कुछ गड्ढों को पेविंग ब्लॉक लगाकर भरा गया था, लेकिन फिर से गड्ढे हो चुके हैं. कांग्रेस ने इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की है.

दोनों तरफ हालत खराब

इंदौर से पीथमपुर महू की तरफ जाते समय ब्रिज के शुरुआत का डामर उखड़ चुका है. आगे जाने पर एक बड़ा गड्ढा हैं. वहीं बीच में छोटे साइज के गड्ढे हैं. वहीं पीथमपुर महू की तरफ आते समय शुरूआत में एक बड़ा गड्ढा है, जिसे भरा गया था लेकिन फिर गड्ढा हो गया है. फ्लाईओवर के बीच में एक गड्ढा है. वहीं बीच में कुछ हिस्से में गड्ढे ही गड्ढे हैं.

सांसद ने लिखा पत्र

फ्लाईओवर के गड्ढों को लेकर विधायक मधु वर्मा का कहना है कि हमने एनएचएआई और फ्लाईओवर एजेंसी को बोल दिया है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी. जल्द से जल्द गड्ढों को ठीक किया जाएगा. वहीं सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि सात महीने में ब्रिज में गड्ढे होने की शिकायत मिली थी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कहा है कि इसके निर्माण कार्य का परीक्षण कराया जाना चाहिए.

कांग्रेस ने की जांच की मांग

कांग्रेस का कहना है कि इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि 6 महीने में ब्रिज पर हुए गड्ढों की निष्पक्ष जांच होना चाहिए. ब्रिज बनाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए. केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 8 अप्रैल 2022 को इस फ्लाईओवर का निर्माण रीवा की कंपनी को सौंपा था. परियोजना का मूल उद्देश्य राऊ सर्कल पर लगातार लगने वाले जाम और हादसों को कम करना था, लेकिन कंपनी ने घटिया निर्माण किया, जिसके चलते फ्लाईओवर पर गड्‌ढे हो गए और चलना दूभर हो गया है.

