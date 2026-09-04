22 दिन पहले की थी लव मैरिज...घर की टंकी में मिला नवविवाहिता का शव, जेठानी ने चाकू से वार कर की हत्या

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार हत्या के बाद पार्वती ने वंदना के शव को घर के बाहर बनी पानी से भरी हौज (टंकी) में डाल दिया. इसके बाद वह अपने अस्पताल में भर्ती पति को देखने चली गई. मामले की जांच में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. फुटेज में पार्वती की संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद पुलिस का शक उस पर गहराया. इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की. इसके बाद पूछताछ में हत्या का राज खुल गया. पोस्टमॉर्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजन को सौंप दिया. डीसीपी नरेंद्र रावत ने कहा कि, पुलिस अब हत्या के पीछे विवाद की पूरी वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.