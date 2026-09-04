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22 दिन पहले की थी लव मैरिज...घर की टंकी में मिला नवविवाहिता का शव, जेठानी ने चाकू से वार कर की हत्या

इंदौर में नवविवाहिता वंदना कुशवाहा की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए उसकी जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, मामूली विवाद में जेठानी ने चाकू से वार कर देवरानी को मौत के घाट उतार दिया और शव को पानी की टंकी में डाल दिया.

Written ByYatnesh SenEdited ByPooja
Published: Sep 04, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:17 PM IST
22 दिन पहले की थी लव मैरिज...घर की टंकी में मिला नवविवाहिता का शव, जेठानी ने चाकू से वार कर की हत्या

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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