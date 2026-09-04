22 दिन पहले की थी लव मैरिज...घर की टंकी में मिला नवविवाहिता का शव, जेठानी ने चाकू से वार कर की हत्या

राज्य चुनें
इंदौर के राऊ क्षेत्र के नेहरू नगर में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए युवती के जेठानी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद के बाद जेठानी ने देवरानी की गर्दन पर चाकू से दो वार किया और उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के बाहर पानी से भरी हौज में डाल दिया. इतना ही नहीं हत्या के बाद आरोपी अपने अस्पताल में भर्ती पति को देखने भी पहुंची. जिसका पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया. दरअसल राऊ के नेहरू नगर में रहने वाली वंदना कुशवाह ने 11 अगस्त को उपेंद्र से मंदिर में प्रेम विवाह किया था.
शादी के करीब 25 दिन बाद ही उसकी हत्या हो गई
पुलिस के मुताबिक वंदना ने अपनी जेठानी पार्वती के भाई को लेकर कथित तौर पर कमेंट किया था. पार्वती का भाई दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था. गुरुवार को एक बार फिर दोनों में कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान वंदना ने कथित तौर पर उसकी जेठानी से कहा कि वह उसके पति और बच्चों को घर से निकलवा देगी. इसी बात से नाराज होकर विवाद हिंसक हो गया. पुलिस के मुताबिक गुस्से में पार्वती ने किचन से चाकू उठाया और वंदना की गर्दन पर वार कर दिया.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस के अनुसार हत्या के बाद पार्वती ने वंदना के शव को घर के बाहर बनी पानी से भरी हौज (टंकी) में डाल दिया. इसके बाद वह अपने अस्पताल में भर्ती पति को देखने चली गई. मामले की जांच में पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले. फुटेज में पार्वती की संदिग्ध गतिविधियां सामने आने के बाद पुलिस का शक उस पर गहराया. इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की. इसके बाद पूछताछ में हत्या का राज खुल गया. पोस्टमॉर्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजन को सौंप दिया. डीसीपी नरेंद्र रावत ने कहा कि, पुलिस अब हत्या के पीछे विवाद की पूरी वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट