Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में गैस रिसाव से हड़कंप, 5 लोगों की बिगड़ी तबीयत, फायर ब्रिगेड ने काबू किए हालात

Indore Gas Leakage News: इंदौर के रावजी बाजार में कबाड़ी की दुकान पर गैस सिलेंडर काटते समय रिसाव हुआ. 5 लोग की तबीयत खराब होने से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस ने हालात को काबू में किया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:33 PM IST
Indore Gas Leakage News
Indore Gas Leakage News

Indore Breaking News: इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके में गुरुवार देर रात अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब कबाड़ी की दुकान पर गैस रिसाव होने लगा. लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या सामने आई है. मौके पर करीब 5 लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी. जिसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. आसपास के रहने वाले लोगों में डर का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड और पुलिस प्रशासन ने हालात को काबू में किया.

मिली जानकारी के मुताबिक, रावजी बाजार की कबाड़ी की दुकान में एक पुराना गैस सिलेंडर आया था. सिलेंडर को काटते ही उसमें भरी जहरीली गैस बाहर निकल गई. गैस से प्रभावित लोग बुरी तरह परेशान हुए और कई ने उल्टी और आंखों में जलन की शिकायत की. फायर टीम ने फोम और पानी की बौछार कर रिसाव को काबू में किया. वहीं स्थानीय लोग भी प्रभावित हुए. 

हालातों पर निगरानी
बता दें कि इस दौरान फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने पूरे इलाके को चेक किया. इस दौरान पूरी दुकान को खंगाला. जहां कर्मचारियों ने मास्क पहनकर सिलेंडर को सुरक्षित किया और पानी डालकर गैस का असर कम किया. मिला जानकारी के मुताबिक, अस्पताल में भर्ती लोगों की तबीयत स्थिर बताई जा रही है. वहीं प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि सिलेंडर में कौन सी गैस थी.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस अब कबाड़ी से पूछताछ कर रही है कि उसने यह सिलेंडर कहां से खरीदा और उसमें कौन सी गैस थी. इस गंभीर लापरवाही से पूरे इलाके में हड़कंप मचा. एक घंटे की मशक्कत और फायर टीम की कार्रवाई के बाद हालात सामान्य हुए. अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए निगरानी और सुरक्षा उपाय कड़े किए जाएंगे.

रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर

indore news

indore news
