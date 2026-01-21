भीख नहीं जनाब, कहिए मुनाफे का बिजनेस; MP के भिखारी कमाते हैं मीडिल क्साल प्रोफेशनल से भी ज्यादा, 7 दिन में 75000 की कमाई!

MP Rich Beggars: अगर आपसे कहा जाए कि आ के समय में भीख मांगना एक परिस्थिति नहीं बल्कि बिजनेस बन गया है तो क्या आप यकीन करेंगे? मध्य प्रदेश से सामने आ रही खबरे तो इस ओर ही इशारा कर रही हैं कि भीख मांगना अब मजबूरी न रहकर लाभकारी व्यपार बन गया है. इंदौर से भिखारी हटाओ अभियान के तहत रेस्क्यू किए गए मांगीलाल चौहान ने अपनी संपत्ति से सभी को हैरान किया है. सिर्फ भीख मंगकर वे तीन मकानों, तीन ऑटो और एक कार के मालिक हैं. ये कहानी सिर्फ मांगीलाल तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस कहानी के इर्द-गिर्द कई ऐसे भिकारी शामिल है जिनकी संपत्ति जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं.

भीख मांगना हुआ हाई-रेवेन्यू इंडस्ट्री

हम सोचते हैं कि कोई अगर भीख मांग रहा तो वो उसकी मजबूरी है. परिस्थितियों से मारा हुआ इंसान ही भीख मांगकर अपनी जिंदगी का गुजारा करता है. लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है. मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भीख मांगना अब सोफिस्टिकेटेड, हाई-रेवेन्यू इंडस्ट्री में बदल गया है जहां भीखारियों की संपत्ति मीडिल क्लास प्रोफेशनल से भी ज्यादा देखी जा रही है. इस बात का जीता जागता उदाहरण है मांगीलाल चौहान. हालांकि मांगीलाल ने खुद को भीखारी मानने से इंकार कर दिया है. उसका कहना है कि उसने पैसों को ब्याज पर देकर संपत्ति बनाई है.

भीखारियों की कैसी होती है कमाई

मांगीलाल के बाद जो दूसरा नाम सामने आया है वो है इंद्रा बाई का. इंद्रा बाई का केस लगभग 1-2 साल पुराना है. इन्हें जब रेस्क्यू किया गया था तब जाकर इनकी संपत्ति का खुलासा हुआ था. इंद्रा बाई ने मात्र 6 हफतों में यानी करीब 1 महीने में ढाई लाख रूपए कमाए थे. इंद्रा बाई ने बताया कि वे अपने 5 बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर खड़े कर दान कमाती थी. इस दान की वजह से उन्होंने 2 मंजिला घर, खेती की जमीन, मोटरसाइकिल, 20 हजार का स्मार्टफोन इकट्ठा किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

लाचारी, मजबूरी या फिर कुछ और

ये लिस्ट यही खत्म नहीं होती है. इसमें ऐसे भी भीखारियों का नाम शामिल है जो मंदिरो के पास रहकर हजारों रूपए कमाते हैं. शकुंतला बाई नाम की महिला ने मात्र 7 दिन में मंदिर के बाहर भीख मांगकर 75000 हजार रूपए कमाए हैं. इन उदाहरणों से तो यही साबित होता है कि भीख मांगना खासकर आज के समय में एक हाई प्रोफाइल बिजनेस बन गया है जहां लाचारी और मजबूरी के नाम पर पैसे कमाने वाले ऐसे लोगों के पास लोअर मिडिल-क्लास से भी ज्यादा पैसे हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.