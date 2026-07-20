/4 गुना मुआवजे की मांग पर बवाल, भोपल कूच से पहले ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन-आंसू गैस छोड़ने का आरोप; किसानों का धरना प्रदर्शन

किसानों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. किसानों का आरोप है कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे सात किसान घायल हो गए. इस कार्रवाई के बाद, किसानों ने बरलाई जागीर में धरना-प्रदर्शन किया.



सीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे किसान

दरअसल कई गांवों के किसान ट्रैक्टर के साथ रैली में शामिल हुए. करणी सेना परिवार के नेतृत्व में निकाली जा रही इस रैली के माध्यम से किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपने जा रहे है, लेकिन फिलहाल रैली को प्रशासन ने शिप्रा में ही रोक दिया गया हे.