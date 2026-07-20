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4 गुना मुआवजे की मांग पर बवाल, भोपल कूच से पहले ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन-आंसू गैस छोड़ने का आरोप; किसानों का धरना प्रदर्शन

इंदौर में चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसानों की ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने शिप्रा चौराहे पर रोक दिया. किसानों ने पुलिस पर वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया, जिसके बाद बरलाई जागीर में धरना शुरू कर दिया.

Written ByYatnesh Sen
Published: Jul 20, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:43 PM IST
4 गुना मुआवजे की मांग पर बवाल, भोपल कूच से पहले ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन-आंसू गैस छोड़ने का आरोप; किसानों का धरना प्रदर्शन

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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