/4 गुना मुआवजे की मांग पर बवाल, भोपल कूच से पहले ट्रैक्टर रैली को पुलिस ने रोका, वाटर कैनन-आंसू गैस छोड़ने का आरोप; किसानों का धरना प्रदर्शन

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इंदौर में पश्चिम रिंग रोड परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन के बदले चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर करणी सेना और किसानों ने सोमवार को ट्रैक्टरों के साथ भोपल तक रैली की शुरुआत की. हालांकि उनके रवाना होने से कुछ ही समय बाद पुलिस और प्रशासन ने शिप्रा चौराहे पर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.
किसानों और प्रशासन के बीच तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई. किसानों का आरोप है कि उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे सात किसान घायल हो गए. इस कार्रवाई के बाद, किसानों ने बरलाई जागीर में धरना-प्रदर्शन किया.
सीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे किसान
दरअसल कई गांवों के किसान ट्रैक्टर के साथ रैली में शामिल हुए. करणी सेना परिवार के नेतृत्व में निकाली जा रही इस रैली के माध्यम से किसान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपने जा रहे है, लेकिन फिलहाल रैली को प्रशासन ने शिप्रा में ही रोक दिया गया हे.
करणी सेना परिवार के जिला अध्यक्ष का आरोप
करणी सेना परिवार के इंदौर जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह सिसोदिया ने बताया कि किसान पिछले तीन सालों से अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं. इस दौरान लगभग 50 ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. उन्होंने कहा कि किसान मुख्यमंत्री तक अपनी मांगें पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से भोपाल जा रहे थे.सिसोदिया ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया.
क्या है पश्चिम रिंग रोड परियोजना?
इंदौर-देवास वेस्टर्न रिंग रोड प्रोजेक्ट का मकसद भारी गाड़ियों को शहर के बीच से दूर दूसरे रास्ते से गुजारना है. 2028 में होने वाले उज्जैन सिंहस्थ को देखते हुए भी यह प्रोजेक्ट अहम माना जा रहा है. किसानों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपनी उपजाऊ और सिंचित जमीन के अधिग्रहण के बदले सही मुआवजा चाहते हैं. उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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