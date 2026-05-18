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इंदौर में टैंकर ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार, सड़क हादसे में मां समेत दो मासूम बच्चों की मौत

Indore Accident News: इंदौर के धार रोड पर हुए एक दर्दनाक हादसे ने हंसते-खेलते परिवार उजाड़ दिया. हाई लिंक सिटी के सामने टैंकर ने बाइक सवार पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों को टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में मां समेत दोनों बच्चों की मौत हो गई. 

 

 

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Pooja|Last Updated: May 18, 2026, 02:18 PM IST
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इंदौर में टैंकर ने उजाड़ दिया हंसता खेलता परिवार, सड़क हादसे में मां समेत दो मासूम बच्चों की मौत

Indore Accident News: इंदौर के धार रोड पर एक बेकाबू टैंकर ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. टक्कर इतनी भयानक थी कि दो मासूम बच्चों ने अपनी मां के साथ तड़पकर मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हैं. दुर्घटना धार रोड स्थित हाई लिंक सिटी के सामने की है. 

ग्राम कलरिया के रहने वाले अशोक देवड़ा अपनी पत्नी अनीता(30), दो वर्षीय बेटे रोहन और मात्र एक वर्ष की बेटी संतोषी के साथ मोटरसाइकिल से किसी काम के सिलसिले में धार रोड से गुजर रहे थे. पूरा परिवार बाइक पर सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था।तभी हाई लिंक सिटी के मुख्य मार्ग के सामने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाए जा रहे टैंकर के चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक का संतुलन बिगड़ गया और अनीता दोनों बच्चों सहित उछलकर सड़क पर जा गिरीं. इसी दौरान अनियंत्रित टैंकर का पहिया उन्हें कुचलता हुआ आगे निकल गया.

मां समेत दो बच्चों की मौत
इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे में सिर और शरीर में गंभीर चोटें आने के कारण अनीता , मासूम रोहन (2 वर्ष) और दुधमुंही बच्ची संतोषी (1 वर्ष) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वहीं बाइक चला रहे अशोक देवड़ा भी घायल हुए हैं. दुर्घटना के बाद राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने लहूलुहान हालत में अशोक को तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया. घटना की सूचना मिलते ही चंदन नगर थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने पंचनामा बनाकर तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है.

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