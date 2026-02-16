Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3111550
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश, लूटेरों ने शख्स को 18 बार चाकू से गोदा फिर गला रेतकर हुए फरार; दूसरे राज्य से खरीदा था हथियार

MP News: इंदौर में सनसनीखेज क्राइम का खुलासा हुआ है जहां आरोपियों ने शख्स की बेरहमी से हत्या की थी. पुलिस ने 3-4 दिन के अंदर खूंखार आरोपियों को खोज निकाला है. दोनों आरोपियों ने शख्स पर चाकू से  18 बार ताबड़तोड़ वापर किए थे फिर गला रेत कर फरार हो गए.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

indore Crime News: इंदौर में सनसनीखेज क्राइम का खुलासा हुआ है जहां आरोपियों ने शख्स की बेरहमी से हत्या की थी. दोनों आरोपियों ने  18 बार शख्स को चाकू से गोदा था और उसका गला रेतकर मौके से फरार हो गए. पुलिस जांच में पता चला की ये निर्मम हत्या लूट के इरादे से की गई थी. आरोपियों ने शख्स से पर्स, मोबाइल और 20 रूपए छिने और उसे मौत के घाट उतार कर घटनास्थल से नौ दो ग्यारह हो गए. मृतक की पहचान खोजीराम( 45) के रूप में हुई है. 

नशे में था खोजीराम
घटना 12 फरवरी का है जिसे पुलिस ने अब पूरी तरह से सुलक्षा लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों द्वारा ये हत्या बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास की गई थी जहां लूट के लिए एक शख्स की जिंदगी खत्म कर दी. वारदात के समय आरोपी बाइक से थे और खोजीराम ठेके से वापस आ रहा था. इस दौरान खोजीराम नशे में था. फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने दोनों तो हिरासत में ले लिया है. 

मोबाइल फोन और 20 रुपए के लिए वारदात
हिरासत में आए आरोपियों ने बारदात की पूरा सच्चाई बताई. उन्होंने बताया कि जिस समय ये घटना हुई उस दौरान खोजीराम अपने होश में नहीं था. वे ठेके से वापस लौचट रहा था तभी हमने उसे फॉलो करना शुरू किया. एक स्थान पर हमने उसे लूटने के लिए रोका उसका पर्स और मोबाइल भी छिना. मोबाइल में मात्र 20 रूपए थे. लेकिन जब खोजीराम ने पुलिस से शिकायत दर्ज करने की बात कही तो आर्यन (आरोपी ) को गुस्सा आया और उसने खोजीराम पर 18 बार ताबड़तोड़ वार किए और फिर गला रेत कर फरार हो गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

खाटू श्याम से चाकू खरीद कर लाए
पुलिस ने मामले की जांच कर बताया कि आरोपियों की उम्र 20-21 है और उनकी पहचान आर्यन और भगत के रूप में हुई है. दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और उनके पास से 20 रूपए, बाइक, मोबाइल, 2 चाकू बरामद किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मोबाइल और सिम को तोड़ दिया था. वहीं चाकू,  खाटू श्याम दर्शन करने जाते वक्त खरीदा था.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Indore News Hindi

Trending news

Indore News Hindi
लूटेरों ने शख्स को 18 बार चाकू से गोदा फिर गला रेतकर हुए फरार, 20 रुपए के लिए वारदात
sukma news
मिट गया दहशत का निशान! जिन स्मारकों पर था नक्सलियों को नाज, जवानों ने कर दिया ध्वस्त
Indore News Hindi
बर्थडे पार्टी कहकर गई MBA स्टूडेंट, पहले अश्लील वीडियो फिर सड़ी हालत में मिला शव
Narmadapuram news
MP की ये जेल बनी देश की पहली सैटेलाइट निगरानी वाली! बंदियों पर हर पल पर GPS की नजर
Vishnu Deo Sai
CM विष्णुदेव साय ने भगवान राजीव लोचन-कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में की पूजा
gold and silver rate today
मध्यप्रदेश के बाजारों में आज सुस्त पड़ गए सोना-चांदी, खरीदारी के लिए अच्छा मौका
ujjain news
रोज सुबह 4 बजे… लेकिन आज दोपहर में होगी साल में सिर्फ एक बार होने वाली भस्मारती
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: धार भोजशाला मामले में 18 फरवरी को होगी सुनवाई, पढ़ें 16 फरवरी की खबरें
cm mohan yadav
टेकऑफ के दौरान लड़खड़ाया CM मोहन यादव का हेलीकॉप्टर, 36 सेकंड तक अटकी रही जान
chhatarpur news
'बाप तो बाप होता है...' T-20 क्रिकेट में PAK की हार पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान