इंदौर में सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश, लूटेरों ने शख्स को 18 बार चाकू से गोदा फिर गला रेतकर हुए फरार; दूसरे राज्य से खरीदा था हथियार

MP News: इंदौर में सनसनीखेज क्राइम का खुलासा हुआ है जहां आरोपियों ने शख्स की बेरहमी से हत्या की थी. पुलिस ने 3-4 दिन के अंदर खूंखार आरोपियों को खोज निकाला है. दोनों आरोपियों ने शख्स पर चाकू से 18 बार ताबड़तोड़ वापर किए थे फिर गला रेत कर फरार हो गए.
indore Crime News: इंदौर में सनसनीखेज क्राइम का खुलासा हुआ है जहां आरोपियों ने शख्स की बेरहमी से हत्या की थी. दोनों आरोपियों ने 18 बार शख्स को चाकू से गोदा था और उसका गला रेतकर मौके से फरार हो गए. पुलिस जांच में पता चला की ये निर्मम हत्या लूट के इरादे से की गई थी. आरोपियों ने शख्स से पर्स, मोबाइल और 20 रूपए छिने और उसे मौत के घाट उतार कर घटनास्थल से नौ दो ग्यारह हो गए. मृतक की पहचान खोजीराम( 45) के रूप में हुई है.
नशे में था खोजीराम
घटना 12 फरवरी का है जिसे पुलिस ने अब पूरी तरह से सुलक्षा लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों द्वारा ये हत्या बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास की गई थी जहां लूट के लिए एक शख्स की जिंदगी खत्म कर दी. वारदात के समय आरोपी बाइक से थे और खोजीराम ठेके से वापस आ रहा था. इस दौरान खोजीराम नशे में था. फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने दोनों तो हिरासत में ले लिया है.
मोबाइल फोन और 20 रुपए के लिए वारदात
हिरासत में आए आरोपियों ने बारदात की पूरा सच्चाई बताई. उन्होंने बताया कि जिस समय ये घटना हुई उस दौरान खोजीराम अपने होश में नहीं था. वे ठेके से वापस लौचट रहा था तभी हमने उसे फॉलो करना शुरू किया. एक स्थान पर हमने उसे लूटने के लिए रोका उसका पर्स और मोबाइल भी छिना. मोबाइल में मात्र 20 रूपए थे. लेकिन जब खोजीराम ने पुलिस से शिकायत दर्ज करने की बात कही तो आर्यन (आरोपी ) को गुस्सा आया और उसने खोजीराम पर 18 बार ताबड़तोड़ वार किए और फिर गला रेत कर फरार हो गए.
खाटू श्याम से चाकू खरीद कर लाए
पुलिस ने मामले की जांच कर बताया कि आरोपियों की उम्र 20-21 है और उनकी पहचान आर्यन और भगत के रूप में हुई है. दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और उनके पास से 20 रूपए, बाइक, मोबाइल, 2 चाकू बरामद किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने मोबाइल और सिम को तोड़ दिया था. वहीं चाकू, खाटू श्याम दर्शन करने जाते वक्त खरीदा था.
