Vice President News: RSS का करीबी होगा अगला उपराष्ट्रपति? इंदौर में संघ प्रमुख से हुई मुलाकात, जानिए क्या हुई बात
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

Vice President News: RSS का करीबी होगा अगला उपराष्ट्रपति? इंदौर में संघ प्रमुख से हुई मुलाकात, जानिए क्या हुई बात

Vice President News: संघ प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों मध्य प्रदेश दौरे पर हैं, जहां वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं. इस दौरान इंदौर एयरपोर्ट पर उनकी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से करीब 5 मिनट की मुलाकात हुई. सूत्रों के मुताबिक, गहलोत का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के संभावित उम्मीदवारों में प्रमुखता से चर्चा में है, जिस पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:15 AM IST
RSS Chief Mohan Bhagwat News: जब से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तभी से देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. माना जा रहा है कि इसी महीने एनडीए गठबंधन अपना उम्मीदवार घोषित कर सकता है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनडीए गठबंधन आखिर किस नाम पर दांव लगाएगी और कौन इस अहम पद का दावेदार है. 

इन्हीं अटकलों पर मध्य प्रदेश में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हल्का सा विराम लगा दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, देश के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम सबसे आगे माना जा रहा है. राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सशक्त और गैर-विवादास्पद उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि थावरचंद गहलोत को राजनीतिक अनुभव भी काफी है, सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका और संगठन में भी मजबूत पकड़ मानी जाती है. इस लिए गहलोत को उपराष्ट्रपति पद के लिए मजबूत उम्मीदवार माना जाता है. इसके अलावा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और शेषाद्रि चारी का नाम भी रेस में है.

गहलोत-भागवत की मुलाकात
कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का नाम इस लिए भी चर्चा में हैं. क्योंकि इंदौर एयरपोर्ट पर करीब 5 मिनट मोहन भागवत और राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मुलाकात हुई. बता दें कि मोहन भागवत एंदौर में रविवार को सामाजिक सद्भाव बैठक और केंसर केयर सेंटर का उद्धाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे. इसके अलावा आज रविवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रांत स्तरीय सामाजिक सद्भाव बैठक में हिस्सा लेंगे. ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इंदौर में प्रांतीय स्तर की यह बैठक हो रही है, जिसमें मालवा प्रांत की 180 जाति समाजों के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रमुकों को आमंत्रित किया गया है. 

मोहन भागवत का पूरा शेड्यूल
1. शनिवार, को रक्षाबंधन के दिन इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे.
2. यहीं पर भागवत और थावरचंद गहलोत की मुलाकात हुई.
3. आज सुबह ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक सद्भाव बैठक.
4. शाम 5:00 बजे, श्री गुरुजी सेवा न्यास, कैंसर केयर सेंटर कार्यक्रम
5. हॉस्पिटल के पहले चरण का लोकार्पण
6. कुल 96 करोड़ रुपये की लागत (पहला चरण 26 करोड़)

