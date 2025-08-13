इंदौर ACP ऑफिस में हंगामा, सिपाही की पत्नी ने महिला आरक्षक को पीटा, प्रेम प्रसंग का आरोप
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2878937
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर ACP ऑफिस में हंगामा, सिपाही की पत्नी ने महिला आरक्षक को पीटा, प्रेम प्रसंग का आरोप

Indore News-इंदौर में एसीपी ऑफिस में मंगलवार को जमकर हंगामा मच गया. एक सिपाही की पत्नी ने विभागीय जांच के दौरान महिला आरक्षक के साथ मारपीट कर दी. मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ ने दोनों को छुड़ाकर अलग किया. यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर ACP ऑफिस में हंगामा, सिपाही की पत्नी ने महिला आरक्षक को पीटा, प्रेम प्रसंग का आरोप

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में एसीपी ऑफिस में उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक सिपाही की पत्नी ने विभागीय जांच के दौरान महिला आरक्षक को पीट दिया. घटना के समय वहां मौजूद पुलिस स्टाफ ने दोनों को अलग किया. मामला शांत होने के बाद जया बघेल की शिकायत पर राजेंद्र नगर थाने में मंजू के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है. 

यह घटना राजेंद्र नगर स्थित एसीपी ऑफिस में मंगलवार को हुई. इस मामले में अफसरों ने सिपाही की पत्नी को जमकर फटकार लगाई है. 

प्रेम प्रसंग का लगाया आरोप
जानकारी के अनुसार, पुलिस लाईन में पदस्थ सिपाही विजय चौहान की पत्नी मंजू ने अपने पति पर भरण-पोषण न देने और विभाग की महिला आरक्षक के साथ प्रेम प्रसंग के आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. इसी को लेकर विभागीय जांच चल रही है. मंगलवार को आजाद नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक जया बघेल के बयान दर्ज होने थे. 

एसीपी ऑफिस पहुंची पत्नी
मंगलवार को महिला आरक्षक जया बघेल एसीपी ऑफिस पहुंची. इस दौरान विजय की पत्नी मंजू भी वहां पहुंच गई. दोनों का आमना-सामना हो गया. नाराज मंजू ने गुस्से में जया के साथ मारपीट कर दी और पति से बातचीत न करने की धमकी दी. मारपीट की इस घटना के बाद जया बघेल ने मंजू के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. 

पत्नी से चल रहा है विवाद
इस मामले को लेकर सिपाही विजय चौहान का कहना है कि पत्नी से पिछले सात साल से विवाद चल रहा है. पहले भी पत्नी की शिकायतों के चलते उसका तबादला किया गया था. राजेंद्र नगर पुलिस लाइन में घर होने के कारण शिकायत की गई, जिसमें विभागीय जांच शुरू हुई है. इसी जांच में बयान के लिए जया को बुलाया गया था, इसी दौरान वहां पत्नी भी आ गई. दोनो को साथ देख वो भड़क गई और जया के साथ मारपीट कर दी.

यह भी पढ़े-एक क्लिक से शुरू हुई पन्ना की लड़की की कहानी, जिसका अंजाम सुन आप भी रह जाएंगे सन्न

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore acp officemp news

Trending news

jabalpur news
भेड़ाघाट बन रहा एडवेंचर का नया हब, हेलीकॉप्टर और हॉट एयर बैलून से अब मजा होगा दोगुना
maihar news
मैहर में यूरिया की किल्लत! खाद न मिलने पर सड़क पर उतरे किसान, नेशनल हाईवे जाम
Bhopal Ration Card Scam
गरीबी रेखा के नीचे भोपाल का ये पूरा गांव, इनकम टैक्स भरने वालों का भी BPL कार्ड
Panna news
एक क्लिक से शुरू हुई पन्ना की लड़की की कहानी, जिसका अंजाम सुन आप भी रह जाएंगे सन्न
CM Vishnu deo Sai
छत्तीसगढ़ को मिलेगा 50-50 हजार टन ज्यादा डीएपी और यूरिया, सीएम विष्णु देव साय ने की थ
rewa news
Rewa News: रीवा में भरभराकर गिरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की छत! कई मरीज घायल
Chhattisgarh News In Hindi
छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी, कब से भरे जाएंगे महतारी वंदन योजना के फॉर्म?
Ujjain News in Hindi
Dog Bite Ujjain: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन में भी हलचल, महापौर मुकेश टटवाल
surajpur news
नाच-गाने में व्यस्त था पूरा परिवार, अकेला देख नाबालिग के साथ दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार
PM Modi Gwalior Visit
ग्वालियर में PM मोदी से मिलने आएंगे फिजी के राष्ट्रपति,जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
;