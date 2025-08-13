इंदौर ACP ऑफिस में हंगामा, सिपाही की पत्नी ने महिला आरक्षक को पीटा, प्रेम प्रसंग का आरोप

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में एसीपी ऑफिस में उस वक्त हंगामा मच गया, जब एक सिपाही की पत्नी ने विभागीय जांच के दौरान महिला आरक्षक को पीट दिया. घटना के समय वहां मौजूद पुलिस स्टाफ ने दोनों को अलग किया. मामला शांत होने के बाद जया बघेल की शिकायत पर राजेंद्र नगर थाने में मंजू के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया है.

यह घटना राजेंद्र नगर स्थित एसीपी ऑफिस में मंगलवार को हुई. इस मामले में अफसरों ने सिपाही की पत्नी को जमकर फटकार लगाई है.

प्रेम प्रसंग का लगाया आरोप

जानकारी के अनुसार, पुलिस लाईन में पदस्थ सिपाही विजय चौहान की पत्नी मंजू ने अपने पति पर भरण-पोषण न देने और विभाग की महिला आरक्षक के साथ प्रेम प्रसंग के आरोप लगाते हुए शिकायत की थी. इसी को लेकर विभागीय जांच चल रही है. मंगलवार को आजाद नगर थाने में पदस्थ महिला आरक्षक जया बघेल के बयान दर्ज होने थे.

एसीपी ऑफिस पहुंची पत्नी

मंगलवार को महिला आरक्षक जया बघेल एसीपी ऑफिस पहुंची. इस दौरान विजय की पत्नी मंजू भी वहां पहुंच गई. दोनों का आमना-सामना हो गया. नाराज मंजू ने गुस्से में जया के साथ मारपीट कर दी और पति से बातचीत न करने की धमकी दी. मारपीट की इस घटना के बाद जया बघेल ने मंजू के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

पत्नी से चल रहा है विवाद

इस मामले को लेकर सिपाही विजय चौहान का कहना है कि पत्नी से पिछले सात साल से विवाद चल रहा है. पहले भी पत्नी की शिकायतों के चलते उसका तबादला किया गया था. राजेंद्र नगर पुलिस लाइन में घर होने के कारण शिकायत की गई, जिसमें विभागीय जांच शुरू हुई है. इसी जांच में बयान के लिए जया को बुलाया गया था, इसी दौरान वहां पत्नी भी आ गई. दोनो को साथ देख वो भड़क गई और जया के साथ मारपीट कर दी.

