इंदौर के कॉलेज में कोहराम, वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हुआ हंगामा, NMIMS कैंपस में घुसकर की तोड़फोड़

Indore Ruckus in College-मध्यप्रदेश के इंदौर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित NMIMS कॉलेज में गुरुवार को बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे गए. वैलेंटाइन डे के नाम पर कथित तौर पर अश्लील कार्यक्रम आयोजित करने का विरोध किया. इस घटना की सूचना मिलते ही गांधी नगर और एरोड्रम पुलिस मौके पर पहुंची, जहां यह बात भी सामने आई कि पुलिस को इस कार्यक्रम के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

कार्यक्रम बंद कराने की मांग

बजरंग दल के तन्नू शर्मा ने बताया कि 12 फरवरी को कॉलेज में बेक सेल नाम से एक इवेंट रखा गया था, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों के साथ अन्य वर्ग के युवक भी मौजूद थे. जब इसकी सूचना मिली तो कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इस कार्यक्रम को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताते हुए बंद कराने की मांग की. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कॉलेज कैंपस में तोड़फोड़ की स्थिति बन गई.

लाठियां और डंडे लेकर पहुंचे कार्यकर्ता

तन्नू शर्मा के साथ बजरंग दल से जुड़े कई युवा भी साथ पहुंचे, जिनके हाथों प्लास्टिक के डंडे और लाठियां थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता हो रही थी. हंगामे की सूचना मिलने पर गांधी नगर थाना पुलिस और एरोड्रम थाना पुलिस मौके पर पहुंची, कार्यक्रम बंद कराया गया और पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया. लेकिन वे कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग कर अड़े रहे.

तोड़फोड़ करने वालों की होगी पहचान

घटना को लेकर डीसीपी कृष्णलाल चंदानी ने बताया कि हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग कॉलेज परिसर में पहुंचे थे, जहां तोड़फोड़ और नारेबाजी की घटना हुई. घटना की सूचना पर दो थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पहले छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी. डीसीपी ने बताया कि कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पहले से नहीं दी गई थी, इस बारे में नोटिस जारी कर पूछताछ की जाएगी. वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कैंपस में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

