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इंदौर में विदेशी गर्ल के जाल में फंसा बुजुर्ग, फेसबुक पर हुई दोस्ती...उड़ गए 10 लाख, गिफ्ट के नाम पर हुआ बड़ा खेल

Indore social media scam: एयरोड्रम थाना क्षेत्र में साइबर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है. जहां आरोपियों ने फेसबुक पर एक विदेशी महिला बनकर एक वरिष्ठ नागरिक से दोस्ती की और उन्हें तोहफे भेजने के बहाने लाखों रुपये ठग लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 05, 2026, 06:28 PM IST
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इंदौर में विदेशी गर्ल के जाल में फंसा बुजुर्ग, फेसबुक पर हुई दोस्ती...उड़ गए 10 लाख, गिफ्ट के नाम पर हुआ बड़ा खेल

Indore social media scam: इंदौर में साइबर ठगी का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फेसबुक पर हुई दोस्ती एक सीनियर सिटीजन को लाखों की चपत लगा गई. खुद को विदेशी महिला बताकर ठगों ने भरोसा जीता और फिर गिफ्ट भेजने के नाम पर पूरा खेल रच दिया. मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले 67 वर्षीय रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी अशोक कुमार गुप्ता साइबर ठगी का शिकार हो गए. जानकारी के मुताबिक, उन्हें फेसबुक पर “डॉ. लिसा डेविस” नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे-धीरे ठगों ने उनसे भरोसेमंद रिश्ता बना लिया. कुछ समय बाद कथित महिला ने विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने की बात कही. इसके बाद पीड़ित को दिल्ली एयरपोर्ट से खुद को कस्टम अधिकारी बताने वाले लोगों के कॉल आने लगे.

10 लाख 43 हजार रुपए की ठगों

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गिफ्ट पार्सल क्लीयरेंस, कस्टम चार्ज और करेंसी कन्वर्जन के नाम पर पीड़ित से अलग-अलग किश्तों में पैसे मांगे गए. ठगों ने चालाकी से 8 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए 10 लाख 43 हजार रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए. जब पैसे भेजने के बाद संपर्क टूट गया और सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक कर दिया गया, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ. फिलहाल एरोड्रम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जिन खातों में रकम ट्रांसफर हुई है, उनकी जांच की जा रही है. 

पुलिस ने की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करते समय सावधानी बरतें और किसी भी लालच या दबाव में आकर पैसे ट्रांसफर न करें. विदेश से गिफ्ट या पार्सल भेजने के बहाने पैसे मांगने वालों से सावधान रहें. कस्टम अधिकारी होने का दावा करने वाले लोगों के कॉल से सावधान रहें. किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक की तुरंत रिपोर्ट करें.

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