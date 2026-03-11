Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर-शारजाह सीधी फ्लाइट 22 मार्च तक निरस्त, आसमान छू रहा किराया, 23 से बुकिंग शुरू

Indore Sharjah Direct Flight: इंदौर से शारजाह के बीच चलने वाली सीधी फ्लाइट 22 मार्च तक के लिए निरस्त कर दी गई है. जबकि 23 मार्च से शुरू हुई बुकिंग का किराया फिलहाल हाई चल रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 11, 2026, 01:39 PM IST
Indore Sharjah Flight Fare: ईरान-इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है. क्योंकि, यूएई से चलने वाली कई प्लाइट्स लगातार निरस्त हो रही हैं. इंदौर से शारजाह के बीच चलने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की नियमित फ्लाइट 22 मार्च तक के लिए निरस्त कर दी गई है. यह फ्लाइट 28 फरवरी से निरस्त चल रही है. ऐसे में शारजाह समेत दुबई और आबूधाबी में फंसे लोगों को वापस आने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, इस फ्लाइट की बुकिंग 23 फरवरी से शुरू हो गई है. लेकिन, फिलहाल फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है. 

दुबई से पहले मुंबई और फिर इंदौर आ रहे लोग

इंदौर से शारजाह की फ्लाइट बंद होने के बाद अब यूएई में फंसे लोगों को वापस आने के लिए दूसरे रूट का सहारा लेना पड़ रहा है. क्योंकि चार्टड फ्लाइटों का संचालन शुरू हुआ है. ऐसे में पहले दुबई से लोग मुंबई आ रहे हैं और फिर वहां से इंदौर आ रहे हैं. इंदौर से शारजाह की फ्लाइट शारजाह एयरपोर्ट शुरू होने के बाद भी लगातार निरस्त की जा रही है. ऐसे में लोगों के परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि अभी भी इंदौर के कई लोग यूएई में फंसे हुए हैं. कंपनी ने अपनी वेबसाइट से भी फिलहाल इस फ्लाइट को हटा लिया है. 

23 मार्च से शुरू हो रही बुकिंग 

हालांकि, इंदौर से शारजाह के बीच चलने वाली फ्लाइट की बुकिंग 23 मार्च से शुरू हुई है. यानि इस तारीख से यह फ्लाइट चलने वाली है. हालांकि यह कहना अभी भी पूरी तरह से मुश्किल है कि यह फ्लाइट 23 मार्च से शुरू ही हो सकती है. वहीं दुबई से मुंबई के बीच आने वाली फ्लाइट का किराया भी आसमान छू रहा है. आम तौर पर इस फ्लाइट का किराया 12 से 15 हजार रुपए के बीच होता था. लेकिन, अब किराया 100000 लाख रुपए तक पहुंच गया है. क्योंकि फ्लाइटों को लगातार डायवर्ट किया जा रहा है. लेकिन, माना जा रहा है कि जैसे ही फ्लाइटों का नार्मल संचालन होगा तभी स्थितियां ठीक होगी. 

मध्य प्रदेश के लोग फंसे

बता दें कि मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों के लोग अभी भी यूएई में फंसे हुए हैं. ऐसे में लोगों को आने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में वह दूसरे रास्ते से आने की व्यवस्था बना रहे हैं. लेकिन, इंदौर से दुबई और शारजाह जाने के लिए सीधी प्लाइट थी. लेकिन अब प्लाइट बंद होने से परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है.

