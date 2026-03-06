इंदौर-शारजाह फ्लाइट लगातार सातवें दिन कैंसिल, दुबई में फंसे हैं 8 लोग, UAE की रेगुलर उड़ानें बंद

Indore People Stranded UAE: ईरान-इजराइल युद्ध की वजह से यूएई से भारत की तरफ आने वाली नियमित उड़ानें रद्द चल रही हैं. इंदौर से शारजाह के बीच चलने वाली नियमित फ्लाइट फिलहाल लगातार सातवें दिन कैंसिल हो गई है. युद्ध के चलते यूएई के कई एयरपोर्ट से भारत में नियमित उड़ानें भरने वाली फ्लाइटों का संचालन प्रभावित बताया जा रहा है. ऐसे में लोगों के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश के कई लोग फिलहाल यूएई में फंसे हुए हैं. इंदौर के 8 लोग अभी भी दुबई में फंसे हैं. इस बीच यहां से मुंबई आने वाली फ्लाइटों का किराया भी महंगा हो गया है.

इंदौर आने वाले लोगों परेशानियां

इंदौर में ट्रेवल एंजेंसियों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक दुबई और शारजाह से इंदौर के लिए चलने वाली नियमित फ्लाइट कैंसिल चल रही हैं. हालांकि, फिलहाल यूएई से भारत के बीच कुछ चार्टर फ्लाइट्स लगातार चलाई जा रही हैं. लेकिन यह फ्लाइट भी सीधी इंदौर नहीं आ रही हैं. इनमें ज्यादातर फ्लाइट्स मुंबई आ रही हैं. ऐसे में एमपी के लोगों को पहले यूएई से मुंबई आना पड़ रहा है फिर वहां से मध्य प्रदेश आना पड़ता है. खास बात यह है कि यात्रियों को फ्लाइट्स का किराया भी बढ़ाकर देना पड़ रहा है. यात्रियों से 4 से 5 गुना तक राशि ली जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः

इंदौर के आठ लोगों का एक ग्रुप दुबई गया हुआ था. उन्हें 2 मार्च को वापस लौटना था. लेकिन, जिस फ्लाइट्स में उनका टिकट था वह अचानक से आखिरी वक्त में निरस्त हो गई. ऐसे में यह सभी लोग फिलहाल यहां फंसे हुए हैं. बताया जा रहा है कि सभी ने मुंबई के लिए चार्टर फ्लाइट बुक की है. जिसका किराया 85 हजार रुपए लिया गया है. वह मुंबई आएंगे और यहां से इंदौर जाएंगे. बताया जा रहा है कि बड़ी ट्रेवल कंपनियों की तरफ से दुबई, शारजाह, अबू धाबी और फुजैरा के लिए फिलहाल चार्टर फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है.

लाखों में पहुंच किराया

यूएई से भारत आने वाली फ्लाइट्स का किराया लगातार बढ़ता जा रहा है. 7 मार्च दुबई से मुंबई आने वाली फ्लाइट्स का किराया 61 हजार से 1.18 लाख रुपए के बीच रहा. वहीं अगले दिन यह किराया 1.09 लाख तक रहा. इसी तरह से 9 मार्च को यह किराया 27 हजार से 82 हजार रहा. 10 मार्च को भी किराया 1.10 लाख रुपए तक रहा है.

ये भी पढ़ेंः ईरान-इजराइल युद्ध का असर: दुबई से फ्लाइट्स का किराया महंगा, 1.21 लाख तक पहुंचा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!