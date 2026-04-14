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इंदौर-शारजाह फ्लाइट लगातार डेढ़ महीने से निरस्त, इन 6 रूट पर भी फ्लाइट बंद

Indore Sharjah Flight: इंदौर से शारजाह के बीच चलने वाली सीधी फ्लाइट पिछले डेढ़ महीने से लगातार निरस्त है. इसके अलावा इंदौर से 6 और रूट पर फ्लाइट्स का संचालन बंद चल रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:50 PM IST
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इंदौर-शारजाह फ्लाइट लगातार निरस्त
इंदौर-शारजाह फ्लाइट लगातार निरस्त

Indore News: इजराइल-ईरान युद्ध के दौरान बंद हुई इंदौर शारजाह फ्लाइट अब तक शुरू नहीं हो पाई है. यह फ्लाइट लगातार डेढ़ महीने से निरस्त चल रहा है. इसके अलावा इंदौर से 6 रूट पर भी फ्लाइट का संचालन बंद चल रहा है. वहीं एयरइंडिया एक्सप्रेस ने इंदौर-गोवा फ्लाइट का संचालन भी फिलहाल बंद कर दिया है. केवल इंडिगो की तरफ से गोवा इंदौर फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है. ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है. माना जा रहा है कि इंदौर में समर सीजन में जल्द ही कुछ फ्लाइटों का संचालन शुरू हो सकता है. 

इंदौर-शारजाह फ्लाइट निरस्त

इंदौर से शारजाह के बीच चलने वाली फ्लाइट का संचालन 28 फरवरी से नहीं हो रहा है. युद्ध की वजह से इस फ्लाइट को निरस्त किया गया था. ऐसे में यह फ्लाइट कब तक शुरू होगी. इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है. ऐसे में यूएई की यात्रा करने वाले लोगों को फिलहाल यह सुविधा नहीं मिल पा रही है. वहीं इंदौर से दुबई के बीच चलने वाली फ्लाइट भी फिलहाल निरस्त है. माना जा रहा है कि जब तक स्थितियां पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक फ्लाइट का संचालन नहीं होगा. इंदौर और शारजाह फ्लाइट को लेकर अब तक जानकारी नहीं आई है. 

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इंदौर से 6 रूट पर फ्लाइट बंद 

इसके अलावा मार्च के महीने से इंदौर से प्रमुख रूट भुवनेश्वर, नासिक, उदयपुर, जम्मू और जोधपुर फ्लाइट का संचालन भी फिलहाल बंद चल रहा है. इन फ्लाइट के निरस्त होने का भी स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. हालांकि ऑपरेशनल कारण इन फ्लाइट के बंद होने का कारण बताया गया है. इंदौर से 6 रूट पर फ्लाइट निरस्त होने की वजह इंदौर में फ्लाइट की संख्या भी कम हो गई है. अब तक यहां 96 से 98 फ्लाइट का संचालन हर दिन हो रहा था. लेकिन अब केवल 88 फ्लाइट का संचालन ही हो रहा है. जबकि यात्रियों की संख्या भी कम हो गई है.

अच्छी बात यह है कि समर सीजन में इस बार इंदौर से दिल्ली के लिए फ्लाइट का संचालन शुरू हुआ है. जबकि इंदौर से नवी मुंबई के लिए भी फ्लाइट शुरू हो रही है. इन फ्लाइट्स के शुरू होने से भी यात्रियों को समर सीजन में आने जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. माना जा रहा है कि समर में कुछ और फ्लाइट्स का संचालन भी इंदौर एयरपोर्ट से शुरू हो सकता है. 

ये भी पढ़ेंः एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहां है, यहां बनती हैं भारत की रेल पटरियां 

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