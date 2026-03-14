Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3140195
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर से शारजाह की उड़ान पर लगा ब्रेक, 28 मार्च तक बंद रहेगी फ्लाइट, नया टाइम-टेबल जारी

Indore News-इंदौर से चलने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट अब हफ्ते में चार दिन ही संचालित होगी. एयर इंडिया समर शेड्यूल में इंदौर-शारजाह के बीच तीन फेरे कम करने जा रही है. 29 मार्च से यह फ्लाइट सप्ताह में सिर्फ चार ही संचालित की जाएगी.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 14, 2026, 08:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर से शारजाह की उड़ान पर लगा ब्रेक, 28 मार्च तक बंद रहेगी फ्लाइट, नया टाइम-टेबल जारी

Indore Sharjah Flight News-मध्यप्रदेश के इंदौर के देवी अहिल्या बाई होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजाह के लिए चलने वाली एकमात्र अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट अब 29 मार्च से शुरू होने वाले समर शेड्यूल में सप्ताह में केवल चाल दिन ही उड़ान भरेगी. एयर इंडिया एक्सप्रेश ने सप्ताह में इसके तीन फेरे कम करने का फैसला किया है. हालांकि, इस बदलाव के बीच इंदौरवासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि खाली बचे दिनों में इंदौर से बैंकॉक के लिए नई फ्लाइट शुरू होने की संभावना बढ़ गई है. 

सप्ताह में तीन दिन बंद रहेगी उड़ान
एयरलाइन के नए शेड्यूल के मुताबिक, 29 मार्च से यह फ्लाइट केवल सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ही संचालित होगी. वहीं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इसका संचालन बंद रहेगी. विंटर शेड्यूल में इसे डेली किया गया था, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा हो रही थी, लेकिन अब फेरे घटने से यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है. 

फ्लाइट के समय में बदलाव
नए शेड्यूल में सिर्फ दिन ही कम नहीं किए गए हैं, बल्कि समय में भी बदलाव किया गया है. 29 मार्च से यह फ्लाइट अपने मौजूदा समय से करीब 35 से 40 मिनट की देरी से उड़ान भरेगी. यह फ्लाइट इंदौर से सुबह 10.25 बजे उड़ान भरेगी और दोपहर 12.10 पर यूएई पहुंचेगी. वहीं शारजाह से वापसी में दोपहर 1.10 बजे उड़ान भरेगी और शाम 6.10 बजे इंदौर पहुंचेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों लिया गया फैसला
ट्रैवल एजेंट्स और एयरलाइन अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों के दौरान यूएई में भीषण गर्मी के कारण पर्यटकों की संख्या कम हो जाती है, जिसे ऑफ सीजन माना जाता है. इसके अलावा, वर्तमान में चल रही युद्ध की स्थिति को देखते हुए भी एयरलाइन ने फेरे कम करने का फैसला लिया है.

बैंकॉक के लिए शुरू हो सकती है फ्लाइट
ट्रेवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अमोल कटारिया ने बताया कि जिन तीन दिनों में शारजाह की फ्लाइट बंद रहेगी, उन दिनों का इस्तेमाल इंदौर से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान शुरू करने में किया जा सकता है. इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. यदि ऐसा होता है, तो इंदौर से थाईलैंड जाने वाले यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा. 

28 मार्च तक फ्लाइट पहले से ही निरस्त
अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण स्थिति के कारण इंदौर-शारजाह फ्लाइट 28 फरवरी से ही बंद है. कंपनी ने अब इसे 28 मार्च तक के लिए सिस्टम से हटा दिया है. जिन यात्रियों ने इस दौरान बुकिंग कराई थी, उन्हें अब वैकल्पिक उड़ानों का सहारा लेना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक, भीषण गर्मी के बीच अब बारिश का अलर्ट, जानें अगले 48 घंटों का हाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsindore sharjah flight

Trending news

mp news
इंदौर-शारजाह की उड़ान पर लगा ब्रेक, 28 मार्च तक बंद रहेगी फ्लाइट, नया टाइम टेबल जारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: बैतूल और कटनी दौर पर रहेंगे CM मोहन, एमपी में पारा 40 डिग्री पार, पढ़ें 14 मार्च की खबरें
rewa news
रीवा में सरकारी कार्यालय बना 'बार', ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू, फिर हुआ ये
ujjain news
LPG Crisis: उज्जैन के होटलों में हो रहा था LPG गैस का सिलेंजर का दुरुपयोग
LPG gas cylinders
मुरैना में LPG गैस सिलेंडर के लिए मची हाहाकर! एजेंसी के गेट पर रोती बिलखती रही महिला
rewa news
हाईकोर्ट के आदेश पर 23 अवैध निर्माण ध्वस्त, परिवारों ने कलेक्टर ऑफिस में लगाई गुहार
summer special trains
MP के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! अप्रैल से चलाई जाएंगी समर स्पेशल ट्रेनें...
Latest Ujjain News
महाकाल नगरी में जुटेंगे संत, सिंहस्थ 2028 को लेकर किन्नर अखाड़े ने तैयार किया खाका
satna news
TET के विरोध में शिक्षकों का अनोखा विरोध, रैली निकाल राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
Former MLA Murlidhar Patidar
शिक्षकों की पात्रता परीक्षा को लेकर BJP नेता ने जाहिर की चिंता, CM को लिखा पत्र