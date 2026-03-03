मालिक ने भेजा था उधारी वसूलने, कर्मचारी एक्टिवा समेत 'वसूली' के एक लाख लेकर हुआ फुर्र, 'मिस्टर इंडिया' की तरह हुआ गायब

Employee Absconds With Money-मध्यप्रदेश के इंदौर से भरोसे का कत्ल करने का मामला सामने आया है, जहां एक कर्मचारी ने अपने मालिक को चूना लगा दिया और खुद मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया. शहर के तिलक नगर क्षेत्र में एक व्यापारी का कर्मचारी एक लाख रुपए और एक एक्टिवा वाहन लेकर फरार हो गया. व्यापारी ने कर्मचारी से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो गया. तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद व्यापारी ने सोमवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

डेढ़ साल से काम कर रहा था कर्मचारी

पुलिस के अनुसार, व्यापारी आशीष अग्रवाल निवासी अग्रवाल नगर की शिकायत पर विवेक उर्फ कृष्णा वर्मा निवासी नीमा कॉलोनी नलखेड़ा के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है. व्यापारी आशीष का इंदौर के छावनी क्षेत्र में अनाज का कारोबार है. उनकी दुकान पर विवेक पिछले डेढ़ साल से काम कर रहा था. पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है.

उधारी के पैसे लेने भेजा था

जानकारी के अनुसार, व्यापारिक लेनदेन के सिलसिले में आशीष को व्यापारी अनूप अग्रवाल से एक लाख रुपए लेने थे. आशीष ने अपने कर्मचारी विवेक को रुपए लाने के लिए अपनी एक्टिवा दी और उसे पैसे लेने के लिए अनूप के यहां भेज दिया. अनूप अग्रवाल का कार्यालय वर्ल्डकम चौराहे के पास स्थित है. कुछ देर के बाद जब विवेक दुकान पर वापस नहीं लौटा तो आशीष को उसपर शक हुआ.

आरोपी ने मोबाइल किया बंद

इस पर उसने अनूप अग्रवाल को फोन कर जानकारी ली, उन्होंने बताया कि वे पैसे विवेक को दे चुके हैं. इसके बाद आशीष ने विवेक को कई बार कॉल किया, लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया. काफी कोशिशों के बाद भी जब विवेक से आशीष का कोई संपर्क नहीं हुआ तब तिलक नगर थाने पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

