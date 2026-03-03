Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3129080
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

मालिक ने भेजा था उधारी वसूलने, कर्मचारी एक्टिवा समेत 'वसूली' के एक लाख लेकर हुआ फुर्र, 'मिस्टर इंडिया' की तरह हुआ गायब

Indore News-इंदौर में एक कर्मचारी उधारी के एक लाख रुपए और एक एक्टिवा लेकर फरार हो गया है. मालिक ने कर्मचारी को अन्य व्यापारी से एक लाख रुपए की उधारी वापस लाने के लिए भेजा था. लगातार संपर्क की कोशिश नहीं होने के बाद व्यापारी ने कर्मचारी के खिलाफ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 03, 2026, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मालिक ने भेजा था उधारी वसूलने, कर्मचारी एक्टिवा समेत 'वसूली' के एक लाख लेकर हुआ फुर्र, 'मिस्टर इंडिया' की तरह हुआ गायब

Employee Absconds With Money-मध्यप्रदेश के इंदौर से भरोसे का कत्ल करने का मामला सामने आया है, जहां एक कर्मचारी ने अपने मालिक को चूना लगा दिया और खुद मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया. शहर के तिलक नगर क्षेत्र में एक व्यापारी का कर्मचारी एक लाख रुपए और एक एक्टिवा वाहन लेकर फरार हो गया. व्यापारी ने कर्मचारी से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो गया. तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद व्यापारी ने सोमवार को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. 

डेढ़ साल से काम कर रहा था कर्मचारी
पुलिस के अनुसार, व्यापारी आशीष अग्रवाल निवासी अग्रवाल नगर की शिकायत पर विवेक उर्फ कृष्णा वर्मा निवासी नीमा कॉलोनी नलखेड़ा के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है. व्यापारी आशीष का इंदौर के छावनी क्षेत्र में अनाज का कारोबार है. उनकी दुकान पर विवेक पिछले डेढ़ साल से काम कर रहा था. पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है. 

उधारी के पैसे लेने भेजा था
जानकारी के अनुसार, व्यापारिक लेनदेन के सिलसिले में आशीष को व्यापारी अनूप अग्रवाल से एक लाख रुपए लेने थे. आशीष ने अपने कर्मचारी विवेक को रुपए लाने के लिए अपनी एक्टिवा दी और उसे पैसे लेने के लिए अनूप के यहां भेज दिया. अनूप अग्रवाल का कार्यालय वर्ल्डकम चौराहे के पास स्थित है. कुछ देर के बाद जब विवेक दुकान पर वापस नहीं लौटा तो आशीष को उसपर शक हुआ. 

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी ने मोबाइल किया बंद 
इस पर उसने अनूप अग्रवाल को फोन कर जानकारी ली, उन्होंने बताया कि वे पैसे विवेक को दे चुके हैं. इसके बाद आशीष ने विवेक को कई बार कॉल किया, लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ. इसके बाद आरोपी ने अपना मोबाइल बंद कर लिया. काफी कोशिशों के बाद भी जब विवेक से आशीष का कोई संपर्क नहीं हुआ तब तिलक नगर थाने पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

यह भी पढ़ें-बीवी की बीमारी से तंग आकर बना जल्लाद, साड़ी का फंदा बना पति ने घोंटा गला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsIndore Latest News

Trending news

mp news
मालिक ने भेजा था उधारी वसूलने, कर्मचारी एक्टिवा समेत वसूली के एक लाख लेकर हुआ फुर्र
chhattisgarh news
बीवी की बीमारी से तंग आकर बना जल्लाद, साड़ी का फंदा बना पति ने घोंटा गला
Mohan Yadav
मोहन यादव ने NRLM की लखपति दीदियों, नेशनल खिलाड़ियों और उन्नत किसानों से सुने अनुभव
sagar news
बाल सुधार गृह से गेट तोड़कर फरार हुए 4 बच्चे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर हुए रफूचक्कर
chandra grahan 2026
दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण, MP में सबसे पहले यहां दिखेगा, जानिए टाइमिंग
betul news
बैतूल में भीषण एक्सीडेंट, खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में होली पर हाई अलर्ट, महाकाल के आंगन में रंगोत्सव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
gwalior news
ग्वालियर में छात्रों ने कानून को दिखाया ठेंगा! पुलिस से की बदसलूकी और धक्का-मुक्की
gwalior news
अंजू गुर्जर अपहरण केस में बिज्जे गुर्जर की जमानत अर्जी खारिज, जेल में ही रहेगा आरोपी
tikamgarh news
'अबीर का मतलब वीर नहीं, हिजड़ा होता है...', पूर्व MLA आरडी प्रजापति के बिगड़े बोल