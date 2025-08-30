समझाने के बाद भी नहीं मानी श्रद्धा, पति करण के साथ गई ससुराल, बोली-उसी के साथ रहूंगी
समझाने के बाद भी नहीं मानी श्रद्धा, पति करण के साथ गई ससुराल, बोली-उसी के साथ रहूंगी

Indore News-इंदौर की श्रद्धा तिवारी अपने पति करण के साथ वापस लौट गई है. पिता ने कई घंटों तक थाने में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश भी की लेकिन वह नहीं मानी. श्रद्धा ने पिता से कहा कि उसने मेरी जान बचाई है, अब मैं उसी के साथ रहूंगी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:29 PM IST
Shraddha Tiwari Case-मध्यप्रदेश के इंदौर से लापता हुई 22 साल की श्रद्धा तिवारी केस में नया मोड़ आया है. वह अपने पति करण के साथ चली गई है. श्रद्धा के पिता ने थाने में कई घंटों तक उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी. पुलिस ने श्रद्धा के डॉक्युमेंट्स चेक कर लिए हैं. बालिग होने के साथ और अन्य सभी बातों की जांच पूरी करने के बाद उसे करण के साथ जाने दिया गया. श्रद्धा ने पिता से कहा कि करण ने मेरी जान बचाई है, अब मैं उसी के साथ रहूंगी. 

23 अगस्त को हुई था लापता
दरअसल, 23 अगस्त को एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली श्रद्धा तिवारी घर से चली गई थी. परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज में वह जाते हुए नजर आई. पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. अचानक 29 अगस्त को वह अपने पति करण के साथ एमआईजी थाने पहुंच गई. 

पिता ने समझाने की कोशिश की
एमआईजी टीआई सीबी सिंह ने बताया कि शुक्रवार को श्रद्धा के आने के बाद उसके परिवार के लोग थाने पहुंचे. यहां श्रद्धा के पिता ने कई घंटों तक बेटी से बातचीत कर उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं मानी. जिस करण नाम के युवक से उसने शादी की थी उसके साथ ही जाने की बात कहती रही. काफी देर तक परिवार के लोगों ने उसे समझाया लेकिन जब बात नहीं बनी तो श्रद्धा को युवक के साथ जाने दिया गया. 

किसी और युवक से था अफेयर 
टीआई सीबी सिंह ने बताया कि श्रद्धा का सार्थक नाम के युवक से अफेयर चल रहा था. 23 अगस्त को उसने श्रद्धा को रेलवे स्टेशन पर बुलाया था. श्रद्धा घर से स्टेशन पहुंच गई, लेकिन सार्थक नहीं आया. गुस्से में श्रद्धा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में बैठकर चली गई. ट्रेन रतलाम जा रही थी. उसने रतलाम में ट्रेन से कूदने की कोशिश कि इसी दौरान किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया. जब श्रद्धा ने पीछे पलटकर देखा तो वह पूर्व परिचित करण योगी था, जो गुजराती कॉलेज में इलेक्ट्रिशयन रहा है. 

करण के साथ कर ली शादी
जब करण ने श्रद्धा से पूछा कि क्या कर रही हो, उसने कहा कि मर रही हूं. करण ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा. तब श्रद्धा ने कहा कि ऐसा है तो मेर साथ शादी करो. इस पर करण तैयार हो गया. इसके बाद दोनों खरगोन गए. वहां से महेश्वर पहुंचे और मंदिर में शादी कर ली. करण उसे अपने घर पालिया ले गया, जहां घरवालों ने आने से रोक दिया तो वह मंदसौर चले गए. मंदसौर से श्रद्धा ने पिता को कॉल किया.

