MP Girl Missing Case: अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने सोनम रघुवंशी जैसा कराया टोटका
MP Girl Missing Case: अर्चना, निकिता की तरह इंदौर की श्रद्धा 5 दिन से लापता, परिवार वालों ने सोनम रघुवंशी जैसा कराया टोटका

Indore Girl Missing Case: मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लड़कियां गायब हो रही हैं. पहले अर्चना तिवारी, फिर निकिता और अब श्रद्धा तिवारी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. श्रद्धा के परिवार वालों ने सोनम रघुवंशी जैसा एक टोटका भी आजमाया है, ताकि श्रद्धा घर वापस आ सके. हालांकि, पुलिस श्रद्धा की तलाश में लगातार जुटी हुई है.

 

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 27, 2025, 01:07 PM IST
MP Girl Missing Case
MP Girl Missing Case

Indore Shradha Missing Case: मध्य प्रदेश में लगातार लड़कियों के गायब होने की खबरें आ रही है. एक के बाद एक लड़कियां रहस्यमई तरीके से लापता होने से लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है. रक्षाबंधन से पहले 7 अगस्त को कटनी की अर्चना तिवारी गायब हो गई थी, हालांकि अर्चना घर वापस आ गई है. उसके बाद 18 अगस्त से अंकिता तिवारी गायब है. इसके बाद एक और ऐसा ही मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर इंदौर की रहने वाली आयुषी तिवारी, जिसका नाम श्रद्धा तिवारी है. वह भी पिछले 5 दिनों से लापता बताया जा रहा है. आखिर इसके पीछे की क्या वजह है. आइए जानते हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर की 17 वर्षीय आयुषी तिवारी (श्रद्धा तिवारी) 23 अगस्त को घर से गायब हो गई. छात्रा अपने मोबाइल फोन को घर पर छोड़कर चली गई थी. परिवार वालो ने एमआईजी थाने में गुमशुदगी की रिपो्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि परिजनों ने डांट फटकार दिया था. इसी वजह से उनसे नाराज हो कर घर से चली गई. वहीं पुलिस ने उसकी तलाश करने के लिए कुछ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें वह लोटस कॉलोनी और एमआर 10 क्षेत्र की तरफ से जाती हुई दिखाई दे रही है. लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है. 

CCTV फुटेज सामने आया
श्रद्धा के परिजनों ने बताया कि वह पढ़ाई और घर को लेकर काफी परेशान नजर आ रही थी. वहीं उन्होंने आगे बताया कि घर में डांट फटकार के बाद वह नाराज हो गई, बिना किसी को बताए घर से निकल गई. वहीं श्रद्धा तिवारी की मां अर्चना तिवारी और पिता का कहना है कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया. रिश्तेदारों से संपर्क किया, सोशल मीडिया पर भी सूचना डाली, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. हालांकि, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें वह अकेले जाती नजर आ रही है. 

सोनम रघुवंशी जैसा टोटका
इतना ही नहीं श्रद्धा के परिजनों ने एक पुराने टोटके का भी सहारा लिया. उन्होंने श्रद्धा की उल्टी तस्वीर घर के बाहर दरवाजे पर लटकाई है. स्थानीय मान्यता है कि जब कोई अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाता है. अगर उसके घर वाले उसकी उल्टी तस्वीर दरवाजे पर लटका देते हैं, तो वह जल्दी वापस लौट आता है. ठीक ऐसा ही इंदौर की सोनम रघुवंशी के लापता होने पर उसके परिजनों ने यह टोटका अपनाया था. कुछ दिनों बाद वह वापस लौट आई थी. इसी उम्मीद को लेकर श्रद्धा के परिवार वाले भी बैठे हुए हैं. इस पूरे मामले में पुलिस एक्टिव नजर आ रही है, हर तरफ तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है. मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी के आधार पर भी जांच की जा रही है. परिवार वालों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी घर वापस लौट आएगी. (रिपोर्टः नवीन कुमार/ इंदौर)

