SI से भिड़े BJP नेता, बंद रास्ते से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद, समझाइश के बाद हुआ मामला शांत

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में डोल ग्यारस चल समारोह के लिए बंद रास्ते से गुजरने को लेकर एसआई और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए. बीजेपी नेता के साथ उनके समर्थक भी थे. दोनों के बीच जमकर बहस हुई. मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और दोनों को शांत कराया और समझाइश दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें एसआई और बीजेपी नेता बहस करते हुए नजर आ रहे हैं.

बंद रास्ते से निकल रहे थे बीजेपी नेता

यह पूरी घटना बुधवार शाम की है. डोल ग्यारस चल समारोह के चलते पुलिस ने बैरिकेड लगाकर जवाहर मार्ग को आम वाहनों के लिए बंद किया था. इसी दौरान संजय सेतु की ओर से इनोवा कार से आए बीजेपी नेता हरप्रीत बख्शी बंद रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे. वहां ड्यूटी पर तैनात एसआई अमित यादव ने उन्हें रोका, लेकिन वे उसी रास्ते से जाने पर अड़ गए. दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, पीछे से नेता के समर्थक भी वहां पहुंच गए.

अधिकारियों ने दी समझाइश

लगातार बहस के बाद मामला बढ़ता गया. एसआई ने समझाया कि एक बी गाड़ी जाने से ट्रेफिक जाम की स्थिति बन सकती है, लेकिन बीजेपी नेता नहीं माने. वे एसआई अमित यादव पर नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे तो एसआई को इसी रास्ते से उन्हें घर तक छोड़कर आना पड़ेगा. मामला बढ़ता देख वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को समझाइश दी.

जिद कर रहे थे बीजेपी नेता

पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के आदेश पर शहर में डोल ग्यारस को लेकर ट्रेफिक डायवर्ट किया गया था. एसआई अमित यादव ने बताया कि डोल ग्यारस चल समारोह के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया था, लेकिन नेता उसी रास्ते पर कार ले जाने की जिद कर रहे थे. बाद में समझौता हो गया.

