SI से भिड़े BJP नेता, बंद रास्ते से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद, समझाइश के बाद हुआ मामला शांत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2908637
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

SI से भिड़े BJP नेता, बंद रास्ते से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद, समझाइश के बाद हुआ मामला शांत

Indore News-इंदौर में बीजेपी नेता और एसआई के बीच बंद रास्ते से गाड़ी निकालने के बीच विवाद हो गया. दोनों में जमकर बहस हुई. जब मामला बढ़ने लगा तो वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को शांत कराया. विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

SI से भिड़े BJP नेता, बंद रास्ते से गाड़ी निकालने पर हुआ विवाद, समझाइश के बाद हुआ मामला शांत

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में डोल ग्यारस चल समारोह के लिए बंद रास्ते से गुजरने को लेकर एसआई और बीजेपी नेता आपस में भिड़ गए. बीजेपी नेता के साथ उनके समर्थक भी थे. दोनों के बीच जमकर बहस हुई. मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और दोनों को शांत कराया और समझाइश दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें एसआई और बीजेपी नेता बहस करते हुए नजर आ रहे हैं. 

बंद रास्ते से निकल रहे थे बीजेपी नेता
यह पूरी घटना बुधवार शाम की है. डोल ग्यारस चल समारोह के चलते पुलिस ने बैरिकेड लगाकर जवाहर मार्ग को आम वाहनों के लिए बंद किया था. इसी दौरान संजय सेतु की ओर से इनोवा कार से आए बीजेपी नेता हरप्रीत बख्शी बंद रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे. वहां ड्यूटी पर तैनात एसआई अमित यादव ने उन्हें रोका, लेकिन वे उसी रास्ते से जाने पर अड़ गए. दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, पीछे से नेता के समर्थक भी वहां पहुंच गए. 

अधिकारियों ने दी समझाइश
लगातार बहस के बाद मामला बढ़ता गया. एसआई ने समझाया कि एक बी गाड़ी जाने से ट्रेफिक जाम की स्थिति बन सकती है, लेकिन बीजेपी नेता नहीं माने. वे एसआई अमित यादव पर नाराज हो गए. उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे तो एसआई को इसी रास्ते से उन्हें घर तक छोड़कर आना पड़ेगा. मामला बढ़ता देख वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों को समझाइश दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जिद कर रहे थे बीजेपी नेता
पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के आदेश पर शहर में डोल ग्यारस को लेकर ट्रेफिक डायवर्ट किया गया था. एसआई अमित यादव ने बताया कि डोल ग्यारस चल समारोह के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया था, लेकिन नेता उसी रास्ते पर कार ले जाने की जिद कर रहे थे. बाद में समझौता हो गया.

यह भी पढ़ें-'मिनी मुंबई' में चूहों के आतंक पर एक्शन में सीएम, 2 बच्चों की मौत मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Indore की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsindore newsViral Video

Trending news

ujjain flood
पानी से लबालब हुई महाकाल की नगरी, कई मंदिर जलमग्न, प्रशासन ने श्रद्धालुओं को रोका
Chetanya Kasyap
संपत्ति 296 करोड़, क्रिमिनल केस नहीं... सैलरी भी नहीं लेते; BJP विधायक का साम्राज्य
Bemetra News
साहब, मैं जिंदा हूं मृत ना माना जाए...81 साल की बुजुर्ग महिला पहुंच गई कलेक्टर ऑफिस
Rewa
रीवा में जज को डकैत की धमकी, जिंदा रहना है तो 5 अरब दो; पोस्ट ऑफिस के पत्र से हड़कंप
Mohan Yadav
इंवेस्टर के लिए MP में सबकुछ, CM मोहन यादव ने बताया क्यों खास है पीएम मित्र पार्क
Vishnu Deo Sai
बस्तर में शुरू होगा 200 करोड़ की लागत से बना 240 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
GST News
GST में बदलाव से आमजन की उम्मीदें रह जाएंगी अधूरी! जानिए क्या बोलती है पब्लिक?
Maihar
रेप के बाद मौसी की हत्या,रिश्ते को किया कलंकित;हरे बक्से में कैद खौफनाक सच आया सामने
MP Politics
कांग्रेस नेता के बयान से एमपी की सियासत में भूचाल- आदिवासी हिंदू नहीं, शबरी भी...
Bhopal IT Raid
काले धन का टूटा पहाड़! इंदौर-भोपाल में IT रेड में 250 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा
;