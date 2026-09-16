/पिज्जा-बर्गर खाने से पहले 100 बार सोच लें! इंदौर में फेसम ब्रांड्स के आउटलेट में गंदगी का अंबार, कहीं चूहों के अवशेष मिले...कहीं एक्सपायरी सामग्री का हो रहा था इस्तेमाल

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अगर आप भी इंदौर में फेमस पिज्जा और बर्गर ब्रांड्स के आउटलेट से खाना ऑर्डर करते हैं, तो सावधान हो जाएं. शहर में खाद्य सुरक्षा विभाह की जांच के दौरान कुछ नामी फूड आउटलेट्स में साफ-सफाई को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है. जांच के दौरान कई जगह गंदगी का अंबार मिला, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई शुरू की है. इंदौर में खाद्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई व्यवस्था को लेकर शहर के प्रमुख फूड आउटलेट्स पर जांच कार्रवाई की. विभाग की टीम ने Subway, Pizza Hut और Domino’s के आउटलेट्स का निरीक्षण किया. जांच के दौरान तीनों संस्थानों में खाद्य सामग्री के रखरखाव और स्वच्छता से जुड़ी कई खामियां सामने आईं.
Subway में वेज और नॉनवेज खाद्य सामग्री एक साथ रखी मिली. इससे खाद्य सामग्री के सुरक्षित और निर्धारित तरीके से रखरखाव को लेकर सवाल उठ रहे है. वहीं Pizza Hut में खाद्य सामग्री के आसपास मक्खियां मिलीं. निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और कीट नियंत्रण व्यवस्था में भी कमियां पाई गईं. सबसे गंभीर मामला Domino’s में सामने आया, जहां जांच के दौरान चूहे का अवशेष मिलने की बात सामने आई. इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य सामग्री के रखरखाव और परिसर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर संस्थान को आवश्यक निर्देश दिए.
KFC और la pinoz pizza आउटलेट में पाई गई कमियां
वहीं, जब टीम फीनिक्स सिटाडेल मॉल के KFC आउटलेट पर पहुंची, तो संचालन का जिम्मेदार व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था. कच्चे और तैयार सामान की क्वालिटी की पुष्टि करने वाले सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाए जा सके. वहां कुछ कूड़ेदान बिना ढके हुए थे, जो साफ-सफाई के नियमों का साफ उल्लंघन था. इसके अलावा, स्टाफ के जरूरी हेल्थ चेक-अप और वैक्सीनेशन से जुड़े रिकॉर्ड भी बिल्कुल नहीं मिले. इसके साथ ही la pinoz pizza आउटलेट की जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं. वहां इस्तेमाल हो रहे जैतून, जलपीनो और लाल शिमला मिर्च की एक्सपायरी डेट 14 सितंबर थी, जबकि अधिकारियों की टीम 15 सितंबर को जांच कर रही थी. इसके अलावा, पानी की शुद्धता की टेस्ट रिपोर्ट और कर्मचारियों के हेल्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिले. विभाग ने लैब में जांच के लिए चीज और सॉस समेत चार अलग-अलग खाने की चीजों के सैंपल जब्त किए हैं.
प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी
जांच में संस्थानों में जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी लापरवाही भी सामने आई. खाद्य विभाग ने सभी प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना और नोटिस जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में कमियां दूर नहीं की गईं तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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