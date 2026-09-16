/पिज्जा-बर्गर खाने से पहले 100 बार सोच लें! इंदौर में फेसम ब्रांड्स के आउटलेट में गंदगी का अंबार, कहीं चूहों के अवशेष मिले...कहीं एक्सपायरी सामग्री का हो रहा था इस्तेमाल

KFC और la pinoz pizza आउटलेट में पाई गई कमियां

वहीं, जब टीम फीनिक्स सिटाडेल मॉल के KFC आउटलेट पर पहुंची, तो संचालन का जिम्मेदार व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था. कच्चे और तैयार सामान की क्वालिटी की पुष्टि करने वाले सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाए जा सके. वहां कुछ कूड़ेदान बिना ढके हुए थे, जो साफ-सफाई के नियमों का साफ उल्लंघन था. इसके अलावा, स्टाफ के जरूरी हेल्थ चेक-अप और वैक्सीनेशन से जुड़े रिकॉर्ड भी बिल्कुल नहीं मिले. इसके साथ ही la pinoz pizza आउटलेट की जांच के दौरान बड़ी गड़बड़ियां पाई गईं. वहां इस्तेमाल हो रहे जैतून, जलपीनो और लाल शिमला मिर्च की एक्सपायरी डेट 14 सितंबर थी, जबकि अधिकारियों की टीम 15 सितंबर को जांच कर रही थी. इसके अलावा, पानी की शुद्धता की टेस्ट रिपोर्ट और कर्मचारियों के हेल्थ सर्टिफिकेट भी नहीं मिले. विभाग ने लैब में जांच के लिए चीज और सॉस समेत चार अलग-अलग खाने की चीजों के सैंपल जब्त किए हैं.