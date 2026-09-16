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पिज्जा-बर्गर खाने से पहले 100 बार सोच लें! इंदौर में फेसम ब्रांड्स के आउटलेट में गंदगी का अंबार, कहीं चूहों के अवशेष मिले...कहीं एक्सपायरी सामग्री का हो रहा था इस्तेमाल

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने Subway, Pizza Hut, Domino’s और ला पिनोज समेत कई प्रमुख फूड आउटलेट्स का निरीक्षण किया. जांच में कुछ आउटलेट्स में चूहों के अवशेष, मक्खियां, बासी खाद्य सामाग्री पाई गई हैं. साथ ही दस्तावेजों से जुड़ी कमियां भी मिली है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने लापरवाही मिलने पर संबंधित आउटलेट्स को नोटिस जारी किए हैं.

Reported ByYatnesh Sen
Published: Sep 16, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:52 PM IST
पिज्जा-बर्गर खाने से पहले 100 बार सोच लें! इंदौर में फेसम ब्रांड्स के आउटलेट में गंदगी का अंबार, कहीं चूहों के अवशेष मिले...कहीं एक्सपायरी सामग्री का हो रहा था इस्तेमाल

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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