तीन इमली बस स्टैंड पर भीषण आग, 3 बसें जलकर खाक; पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

Indore Fire News: इंदौर के भंवरकुआं इलाके में तीन इमली चौराहे पर शनिवार रात भीषण आग लगने से तीन प्राइवेट बसें जलकर खाक हो गईं. दमकल की 5 गाड़ियों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसका वीडियो भी सामने आया है.
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Indore News: इंदौर के तीन इमली चौराहे पर शनिवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बस पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि लपटें काफी दूर से ही दिखाई देने लगीं. सूचना मिलते ही भंवरकुआं पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की तीव्रता ने वहां मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
आग लगने की इस घटना में तीन प्राइवेट बसें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. बताया जा रहा है कि जली हुई बसों में श्रीनाथ, निधि और देवा ट्रेवल्स की गाड़ियां शामिल थीं. दमकल विभाग को इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. आग बुझाने में करीब 30 हजार लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ और फायर ब्रिगेड की 5 से ज्यादा गाड़ियां व पानी के टैंकर मौके पर डटे रहे बचाव दल ने बड़ी सूझबूझ से आसपास खड़ी अन्य बसों को तुरंत वहां से हटवाया.
आधे घंटे में आग पर काबू
दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, गांधी हॉल और मोती तबेला फायर स्टेशन से गाड़ियां तुरंत रवाना की गई थीं. करीब आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया जा सका. जूनी इंदौर के सहायक पुलिस आयुक्त ने पुष्टि की है कि बसें खाली होने के कारण कोई बड़ा हादसा टल गया, वरना स्थिति और भी भयावह हो सकती थी. पार्किंग स्थल पर खड़ी अन्य गाड़ियों को सुरक्षित बचाने के लिए प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और इलाके की घेराबंदी कर भीड़ को दूर हटाया.
आग लगने का क्या कारण?
फिलहाल आग लगने का असली कारण सामने नहीं आया है, जिससे कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं. पुलिस अब मामले की तह तक जाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि यह पता चल सके कि यह महज एक हादसा था या किसी की शरारत. स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.
रिपोर्टः यत्नेश सेन, इंदौर
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