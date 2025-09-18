खेलते-खेलते गड्ढे में उतरे बच्चे, डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत, अवैध रूप से हुई थी खुदाई

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में गड्ढे में नहाने उतरे तीन बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गी. तीनों बच्चे खेलते-खेलते पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंचे थे. इसके बाद सभी उसमें नहाने के लिए उतर गए. काफी देर तक जब वे नहीं लौटे तो परिवार वालों ने तलाश शुरू की. ग्रामीण उन्हें ढूंढने हुए गड्ढे के पास पहुंचे. यहां उनके कपड़े पड़े देखे. मृतकों की पहचान विपिन पिता हेमंत अहिरवार, प्रियांश और गुनगुन पिता कप्तान अहिरवार के रूप में हुई.

ग्रामीणों ने निकाला बाहर

यह पूरी घटना खुडैल के बढ़िया कामा इलाके की है. बच्चों के कपड़े देखकर ग्रामीण गड्ढे में उतरे. ग्रामीणों ने गड्ढे में उतरकर दो बच्चों को बाहर निकाला. तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिर 2 घंटे के बाद तीसरे बच्चे को बाहर निकाला गया. तीनों बच्चों की डूबने के कारण मौत हुई है.

कुछ दिन पहले खुदा था गड्ढा

मृतकों की पहचान विपिन पिता हेमंत अहिरवार, प्रियांश और गुनगुन पिता कप्तान अहिरवार के रूप में हुई. पुलिस के अनुसार, यह घटना बढ़िया कामा इलाके की है. बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले ही यहां तालाब का निर्माण कराया गय था. कुछ दिन पहले ही गड्ढे को खुदवाया गया था.

बारिश के कारण भराया पानी

जानकारी के अनुसार, राहुल नाम के व्यक्ति ने कुछ दिन पहले पानी के लिए गड्‌ढा खुदवाया था. बुधवार को बारिश के कारण गड्ढे में पानी भर गया था. ग्रामीणों का कहना है कि यह गड्ढा अवैध तरह से खोदा गया था. यह राहुल पटेल ने खुदवाया था. इस पर वह क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं. ग्रामीण प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं.

