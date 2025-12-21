Advertisement
नए साल में इंदौर से शुरू होगी बैंकॉक की फ्लाइट! जानिए कितना होगा किराया

Indore International Airport News: इंदौर एयरपोर्ट से बैंकॉक के लिए सीधी इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसे एयरपोर्ट के 24 घंटे संचालन के बाद शुरू किया जा सकता है. यात्रियों की बढ़ती मांग और शारजाह फ्लाइट की शानदार बुकिंग को देखते हुए यह फ्लाइट इंदौर के लिए अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में बड़ा कदम मानी जा रही है.

Dec 21, 2025
इंदौर से बैंकॉक की फ्लाइट!
इंदौर से बैंकॉक की फ्लाइट!
Indore Bangkok direct flight: इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही एक और सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू होने की उम्मीद है. एविएशन सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि यह फ्लाइट जनवरी 2025 से शुरू हो सकती थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई. अब संभावना जताई जा रही है कि एयरपोर्ट के 24 घंटे संचालन शुरू होते ही इंदौर से नई इंटरनेशनल फ्लाइट का रास्ता साफ हो जाएगा.
 
वहीं एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि इंदौर से बैंकॉक और शारजाह यात्रियों की पहली पसंद बने हुए हैं. हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह बात सामने आई कि बड़ी संख्या में यात्री इंदौर से सीधे बैंकॉक जाना चाहते हैं. इसी मांग को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियां इंदौर से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने की तैयारी कर रही हैं, जिससे यात्रियों को दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा.
 
कहां ज्यादा डिमांड?
ट्रेवल एजेंट संगठनों का कहना है कि इंदौर को एक और इंटरनेशनल फ्लाइट की सख्त जरूरत है. फिलहाल सबसे ज्यादा डिमांड बैंकॉक के लिए देखी जा रही है. पहले यह फ्लाइट जनवरी 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्य और रात में उड़ानों पर रोक के कारण योजना आगे नहीं बढ़ पाई. अब उम्मीद है कि जनवरी 2026 के पहले सप्ताह से स्थिति बदल जाएगी.
 
बुकिंग लगातार बढ़ी
इंदौर से शारजाह के बीच चल रही फ्लाइट फिलहाल शानदार रिस्पॉन्स दे रही है. समय में बदलाव के बाद इस रूट पर बुकिंग लगातार बढ़ी है. फ्लाइट के दोपहर में पहुंचने से यात्रियों को होटल चेक-इन में आसानी होती है और उनका पूरा दिन खराब नहीं होता. यही वजह है कि 176 सीटों वाली फ्लाइट में औसतन 135 से 150 सीटें हर उड़ान में भरी रहती हैं.
 
कितना है किराया ?
इंदौर से अंतरराष्ट्रीय पर्यटन लगातार बढ़ रहा है. बड़ी संख्या में लोग थाईलैंड और सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं. लंबे समय से इंदौर से बैंकॉक और सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान की मांग उठती रही है. फिलहाल इंदौर से बैंकॉक का किराया करीब 26 हजार रुपये और इंदौर से सिंघापुर का लगभग 16 हजार रुपए है. सीधी फ्लाइट शुरू होने से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि इंदौर को अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में भी मजबूती मिलेगी.
 
