इंदौर से अब दो बड़े शहरों के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट, बुकिंग शुरू, जानिए समय

Indore Bengaluru Direct Flight: इंदौर से अब बेंगलुरु जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंदौर टू बेंगलुरु सीधी प्लाइट सेवा 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है. ऐसे में दोनों बड़े शहरों के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से दोनों शहरों के लोगों को फायदा मिलेगा. वहीं इंदौर से महाराष्ट्र के गोदिंया के लिए भी सीधी प्लाइट सेवा शुरू हो रही है, ऐसे में यहां जाने के लिए भी अब इंदौर से हवाई मार्ग का रास्ता खुल गया है. बताया जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोनों फ्लाइटों के संचालन के लिए अनुमति दे दी है, जिसके बाद इन फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो गई हैं. जो इंदौर के लिए अच्छी सेवा मानी जा रही है.

इंदौर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

दरअसल, अब तक इंदौर से बेंगलुरु के लिए सीधी प्लाइट सेवा नहीं थी, लंबे समय से इसकी मांग भी चल रही थी. ऐसे में अब बेंगलुरु के लिए भी एक फ्लाइट सीधी शुरू होने से इंदौर से आने और जाने वालों को फायदा होगा. हालांकि इंदौर से बेलागावी और किशनगढ़ के लिए सीधी प्लाइट सेवा का संचालन हो चुका है, लेकिन अब बेंगलुरु के लिए सीधी प्लाइट सेवा शुरू होने से कर्नाटक से एमपी की कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी. वहीं इंदौर से गोंदिया के लिए भी सीधी प्लाइट शुरू होने से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा, जबकि दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी, इंदौर से गोंदिया और गोंदिया से इंदौर का रूट बिजी रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए समय

बता दें कि दोनों फ्लाइटों की शुरुआत 16 सितंबर से हो रही है, जहां पहली फ्लाइट बैंगलुरु से दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी और शाम 4 बजकर 30 मिनट पर इंदौर आएगी. वापसी में यही फ्लाइट शाम 7 बजकर 50 मिनट पर इंदौर से चलेगी और रात 9 बजकर 45 मिनट पर बैंगलुरु पहुंचेगी.

ये भी पढ़ेंः 20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!

वहीं दूसरी फ्लाइट इंदौर से शाम 5 बजे उड़ान भरेगी और शाम को 6 बजे गोंदिया पहुंच जाएगी, जबकि वापसी में गोंदिया से फ्लाइट शाम 6 बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरेगी और रात को 7 बजकर 20 मिनट पर इंदौर पहुंच जाएगी.

तीन दिन संचालन

इन दोनों फ्लाइटों की बुकिंग शुरू हो गई है. वहीं स्टार एयर कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि इन तीनों फ्लाइटों का संचालन हफ्ते में तीन दिन किया जाएगा, जिसमें मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही प्लाइटों का संचालन किया जाएगा. यानि यह फ्लाइट एक दिन छोड़ एक दिन चलेगी.

ये भी पढ़ेंः MP के रेल यात्रियों को खुशखबरी, त्योहारों पर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, जानिए समय-तारीख

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!