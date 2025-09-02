इंदौर से अब दो बड़े शहरों के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट, बुकिंग शुरू, जानिए समय
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2906197
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर से अब दो बड़े शहरों के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट, बुकिंग शुरू, जानिए समय

Indore News: इंदौर से अब देश के दो और बड़े शहरों के लिए सीधी प्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है. 16 सितंबर से यह दोनों उड़ानें शुरू हो जाएगी, जिससे आम लोगों को फायदा मिलेगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 04:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर की खबरें
इंदौर की खबरें

Indore Bengaluru Direct Flight: इंदौर से अब बेंगलुरु जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंदौर टू बेंगलुरु सीधी प्लाइट सेवा 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है. ऐसे में दोनों बड़े शहरों के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू होने से दोनों शहरों के लोगों को फायदा मिलेगा. वहीं इंदौर से महाराष्ट्र के गोदिंया के लिए भी सीधी प्लाइट सेवा शुरू हो रही है, ऐसे में यहां जाने के लिए भी अब इंदौर से हवाई मार्ग का रास्ता खुल गया है. बताया जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दोनों फ्लाइटों के संचालन के लिए अनुमति दे दी है, जिसके बाद इन फ्लाइट की बुकिंग भी शुरू हो गई हैं. जो इंदौर के लिए अच्छी सेवा मानी जा रही है. 

इंदौर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी 

दरअसल, अब तक इंदौर से बेंगलुरु के लिए सीधी प्लाइट सेवा नहीं थी, लंबे समय से इसकी मांग भी चल रही थी. ऐसे में अब बेंगलुरु के लिए भी एक फ्लाइट सीधी शुरू होने से इंदौर से आने और जाने वालों को फायदा होगा. हालांकि इंदौर से बेलागावी और किशनगढ़ के लिए सीधी प्लाइट सेवा का संचालन हो चुका है, लेकिन अब बेंगलुरु के लिए सीधी प्लाइट सेवा शुरू होने से कर्नाटक से एमपी की कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी. वहीं इंदौर से गोंदिया के लिए भी सीधी प्लाइट शुरू होने से महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा, जबकि दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर होगी, इंदौर से गोंदिया और गोंदिया से इंदौर का रूट बिजी रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

जानिए समय 

बता दें कि दोनों फ्लाइटों की शुरुआत 16 सितंबर से हो रही है, जहां पहली फ्लाइट बैंगलुरु से दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर रवाना होगी और शाम 4 बजकर 30 मिनट पर इंदौर आएगी. वापसी में यही फ्लाइट शाम 7 बजकर 50 मिनट पर इंदौर से चलेगी और रात 9 बजकर 45 मिनट पर बैंगलुरु पहुंचेगी.

ये भी पढ़ेंः 20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!

वहीं दूसरी फ्लाइट इंदौर से शाम 5 बजे उड़ान भरेगी और शाम को 6 बजे गोंदिया पहुंच जाएगी, जबकि वापसी में गोंदिया से फ्लाइट शाम 6 बजकर 25 मिनट पर उड़ान भरेगी और रात को 7 बजकर 20 मिनट पर इंदौर पहुंच जाएगी.

तीन दिन संचालन

इन दोनों फ्लाइटों की बुकिंग शुरू हो गई है. वहीं स्टार एयर कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि इन तीनों फ्लाइटों का संचालन हफ्ते में तीन दिन किया जाएगा, जिसमें मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ही प्लाइटों का संचालन किया जाएगा. यानि यह फ्लाइट एक दिन छोड़ एक दिन चलेगी. 

ये भी पढ़ेंः MP के रेल यात्रियों को खुशखबरी, त्योहारों पर चलेगी 2 स्पेशल ट्रेनें, जानिए समय-तारीख

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

indore bengaluru flightindore to gondia flight

Trending news

mp news
11 साल के बच्चे ने पकड़े हाथ, 13 साल के लड़के ने चाकू से गोदा, गुस्से में की हत्या
cg raipur news
20 सितंबर से रायपुर और भोपाल के बीच डेली फ्लाइट, इन शहरों के लिए भी सीधी उड़ान जल्द!
Mahanaryaman Scindia
MPCA अध्यक्ष बने महाआर्यमन सिंधिया, पद संभालते ही बता दिया क्या है फ्यूचर प्लान
mp news
'जहां जाते हैं पार्टी की दशा बिगड़ जाती है...' BJP नेता ने राहुल गांधी को बताया राहु
narsinghpur news
कुंभकरण की नींद में सो रहा स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर की लापरवाही से मां की मौत
indore news
लड़की बनकर इंस्टाग्राम पर फंसाया, चैटिंग कर युवक को सुनसान जगह पर मिलने बुलाया, फिर
MP Vidisha News
विदिशा का अस्पताल बना लुटेरा! सुविधाओं की कमी से महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म
MP Cabinet Meeting
एमपी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों-युवाओं पर ज्यादा फोकस
damoh news
हिंदू लड़की से दुष्कर्म, फिर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वायरल किए अश्लील वीडियो
Supreme Court
PM और RSS को लेकर बनाया था आपत्तिजनक कार्टून, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को SC से राहत
;