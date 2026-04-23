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इंदौर से दिल्ली के बीच चलेगी नई फ्लाइट, 1 मई से होगी शुरू, जानिए समय और किराया

Indore To Delhi New Flight: इंदौर से दिल्ली के बीच नई फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. 1 मई से यह फ्लाइट संचालित होगी. इसके अलावा इंदौर-जलगांव फ्लाइट भी शुरू हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 23, 2026, 01:16 PM IST
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इंदौर-दिल्ली के बीच चलेगी नई फ्लाइट
इंदौर-दिल्ली के बीच चलेगी नई फ्लाइट

Indore Jalgaon Flight: इंदौर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. 1 मई से इंदौर से दिल्ली के बीच नई फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है. इसके अलावा 2 मई से इंदौर और जलगांव रूट पर भी सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी. जिससे इंदौर एयरपोर्ट से जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा. इंदौर से अब 25 रूट्स पर सीधी उड़ानें उपलब्ध रहेगी. जिससे न केवल यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी, बल्कि इंदौर की एयर कनेक्टिविटी भी और बेहतर के साथ-साथ सुविधाजनक हो जाएगी. दिल्ली के लिए नई फ्लाइट शुरू होने से राजधानी जाना और आसान हो जाएगा. 

इंदौर दिल्ली फ्लाइट का शेड्यूल

इंदौर से दिल्ली के बीच शुरू हो रही नई फ्लाइट हफ्ते में तीन दिन तक संचालित होगी. जहां मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन यह सुविधा मिलेगी. फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरकर इंदौर आएगी और यहां से जलगांव जाएगी. वापसी में जलगांव से इंदौर आएगी और यहां से दिल्ली के लिए रवाना होगी. फ्लाइट 9I-627 दिल्ली से शाम को 4 बजकर 50 मिनट पर उड़ान भरेगी और शाम को 6 बजकर 50 मिनट पर इंदौर आएगी. इसके बाद फ्लाइट 7 बजकर 15 मिनट पर इंदौर से रवाना होकर रात में 7 बजकर 55 मिनट परर जलगांव पहुंच जाएगी.

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वापसी में फ्लाइट संख्या 9I-628 जलगांव से रात में 8 बजकर 20 मिनट पर उड़ान भरेगी और रात में 9 बजे इंदौर आ जाएगी. इसके बाद इंदौर से रात में 9 बजकर 25 मिनट पर रवाना होगी और रात में 11 बजकर 30 मिनट पर दिल्ली पहुंच जाएगी. 

इंदौर-दिल्ली फ्लाइट का किराया

इंदौर से दिल्ली की फ्लाइट वाया जलगांव से चलेगी. ऐसे में आप फ्लाइट को तीन कैटेगिरी में बुक कर सकते हैं. पहली कैटेगरी में सुपर सेवर किराया 4 हजार 74 रुपए है. दूसरी कैटेगिरी में वैल्यू होती है. जिसका किराया 10 हजार 164 रुपए के बीच होगा. इसके अलावा तीसरी कैटेगिरी फ्लेक्सीबल होगी, जिसका किराया  15 हजार 204 रुपए है. वहीं दिल्ली से इंदौर के लिए पहला कैटेगिरी में 6 हजार 62 रुपए है. दूसरी कैटेगिरी में 12 हजार 152 रुपए है. किराया 20 हजार 552 रुपए है. 

इंदौर से 25 रूट्स पर चलेगी फ्लाइट्स 

इंदौर से 25 रूट्स पर अब फ्लाइट संचालन होगा. इससे पहले 23 रूट्स पर सीधी फ्लाइट्स थी. यहां रोजाना 83 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है. जिसमें हर दिन 10 हजार 500 से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं. इंदौर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरू, हैदराबाद और चैन्नई जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट सेवा है. जिससे यहां आना जाना आसान हो रहा है. 

ये भी पढ़ेंः सूरज बरसा रहा आग, इंदौर-उज्जैन में हीट वेव का अलर्ट, दोपहर में घरों रहने की सलाह

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