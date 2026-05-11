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इंदौर से देवास जाना होगा आसान, बचेगा 20 मिनट का समय, 68000 वाहन आराम से निकलेंगे

Indore to Dewas Distance: इंदौर से देवास जाने में अब लोगों का करीब 20 मिनट का समय बचेगा. क्योंकि 11 मई से इंदौर में बने एक ब्रिज की शुरुआत हो गई है. जिससे ट्रैफिक पर दवाब कम होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 11, 2026, 01:21 PM IST
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इंदौर से देवास जाने में बचेगा समय
इंदौर से देवास जाने में बचेगा समय

Indore Arjun Barod Bridge: इंदौर में लंबे इंतजार के बाद अर्जुन बड़ौद और रालामंडल फ्लायओवर शुरू हो रहा है. 11 मई से यह ब्रिज पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा. जिसका सबसे ज्यादा फायदा इंदौर से देवास जाने वाले यात्रियों को होगा. इंदौर-देवास बायपास पर हर दिन 68 हजार से ज्यादा वाहन निकलते हैं. इस रोड पर हर दिन 2 लाख से ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है. ऐसे में इस ब्रिज के शुरू होने से यात्रियों को आने जाने में आसानी होगी. जबकि इंदौर से देवास के बीच करीब 20 मिनट का समय बचना भी शुरू हो जाएगा. 

इंदौर में 4 साल का इंतजार खत्म 

दरअसल, इंदौर में अर्जुन बड़ौद ब्रिज सोमवार से खोल दिया जाएगा. पहले यहां एक हफ्ते का ट्रायल रन शुरू होगा. उसके बाद मंगलवार को 4 बजे ब्रिज का औपचारिक लोकार्पण होगा. जहां इंदौर के लोगों को 4 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा. 80 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज को खोलने की मांग लंबे समय से चल रही थी. क्योंकि रालामंडल की तरफ ट्रैफिक तेजी से बढ़ रहा था. ऐसे में अब ट्रैफिक का दवाब भी कम होगा और वाहनों को आने-जाने में परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा. हालांकि अभी इस पर डामर की लेयर नहीं बिछी है. लेकिन ट्रायल के बाद इस पर डामर की लेयर बिछेगी और वाहनों का संचालन शुरू हो जाएगा. 

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इंदौर देवास में बचेगा 20 मिनट का समय 

इंदौर से देवास शहर की दूरी कुल 35 किलोमीटर है. लेकिन वाहनों को हर दिन आने जाने में करीब दो घंटे का समय लगता है. क्योंकि इंदौर शहर से चलने पर भारी ट्रैफिक की वजह से 2 घंटे का समय लग जाता है. लेकिन जैसे ही यह ब्रिज शुरू होगा तो वाहन सीधा निकलना शुरू होंगे. जिससे करीब 20 मिनट का समय पीक आवर में बच जाएगा. जबकि सुबह और रात के वक्त आसानी से वाहन निकल सकेंगे. पीक ऑवर्स के समय में यहां सबसे ज्यादा जाम लगता था. लेकिन अब जाम से निजात मिलेगी और लोगों आने-जाने में आसानी होगी. 

खास बात यह है कि अर्जुन बड़ौद और रालामंडल फ्लायओवर शुरू होने से इंदौर से उज्जैन जाना भी आसान हो जाएगा. क्योंकि इंदौर में बनी नई रोड तक यह ब्रिज ही बाधा बना हुआ था. लेकिन अब जब यह ब्रिज ही शुरू हो गया है तो यहां से सीधे वाहन शिप्रा रोड तक पहुंच जाएंगे. जिससे वाहनों को निकलने में आसानी होगी. इंदौर के लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा.  

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