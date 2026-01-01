Advertisement
नए साल में 2 घंटे में पूरा होगा खंडवा से इंदौर का सफर, नर्मदा नदी पर बन रहा 1275 मीटर लंबा ब्रिज

Narmada Bridge Sanawad Barwah: इंदौर से खंडवा के बीच की दूरी अब 2 घंटे में पूरी होने वाली है, क्योंकि नर्मदा नदी पर बन रहा 1275 मीटर लंबा ब्रिज नए साल यानि 2026 में शुरू हो जाएगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 01, 2026, 10:46 AM IST
नए साल में खुलेगा नर्मदा नदी पर बना ब्रिज
नए साल में खुलेगा नर्मदा नदी पर बना ब्रिज

Indore Khandwa Distance: मालवा के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सनावद और बड़वाह के बीच नर्मदा नदी पर बन रहा 1275 मीटर लंबा ब्रिज शुरू होने वाला है. ऐसे में नए साल पर खंडवा से इंदौर जाना अब आसान हो जाएगा और पूरा सफर 2 घंटे में पूरा हो जाएगा. इस ब्रिज का 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, ऐसे में ब्रिज शुरू होने से जाम से निजात मिलेगी और आसानी से वाहनों का आना जाना होगा, इंदौर और खंडवा के बीच हर दिन बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, ऐसे में इस ब्रिज के बनने के यात्रा पहले से आसान हो जाएगी. 

फरवरी 2026 में शुरू हो सकता ब्रिज 

नर्मदा नदी पर 140 करोड़ की लागत से बना 1275 मीटर लंबा ब्रिज 6 लेन है, जिसका 85 प्रतिशत तक काम पूरा हो चुका है. फरवरी 2026 तक यह ब्रिज पूरा हो जाएगा और इसे शुरू कर दिया जाएगा. यह ब्रिज चालू होने से सनावद और बड़वाह के बीच भी यात्रा और सुगम हो जाएगी, क्योंकि यह ब्रिज सनावद और बड़वाह को बायपास करा दिया जाएगा और यह सीधे इंदौर खंडवा की तरफ निकल जाएगा. फिलहाल ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है, ऐसे में बुरहानपुर शहर से गुजरने वाले हिस्से में फिलहाल जाम की स्थिति बन रही है, हालांकि जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में साल के पहले दिन माइनस वाली ठंड, कोहरे-शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी, ये शहर सबसे ठंडे

इंदौर-खंडवा के लोगों को फायदा 

इस नर्मदा ब्रिज का पूरा होने से इंदौर और खंडवा के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. क्योंकि ब्रिज खुलने से न केवल दोनों शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, बल्कि सफर भी आसान हो जाएगा. एनएचएआई से मिली जानकारी के मुताबिक बलवाड़ा धनगांव के बीच बन रहे नर्मदा नदी का 1275 मीटर ब्रिज का टू-लेन फरवरी 2026 में खुलेगा, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा. 

इसके अलावा इंदौर–एदलाबाद जो अब मुक्ताईनगर है, वहां भी 216 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का काम तेजी से चल रहा है. दिसंबर-2026 तक यह भी पूरा हो जाएगा. जिससे लोगों को और आसानी होगी. क्योंकि अभी इंदौर से खंडवा के बीच आने जाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन यह घटकर फिर 2 घंटे का रह जाएगा. वहीं इंदौर और बुरहानपुर की दूरी भी कम हो जाएगी. ऐसे में यह ब्रिज मालवा के लिए अहम माना जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः New Year 2026: भोपाल से इंदौर, ग्वालियर से जबलपुर तक MP में मना न्यू ईयर का जश्न 

