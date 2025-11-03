ध्यान दीजिए: इंदौर से शारजहां जाने वाली फ्लाइट का बदला समय, यहां देखिए पूरी जानकारी

MP News: इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलने वाली इंदौर-शारजहां फ्लाइट का समय अब बदल गया है. अब यह फ्लाइट रात की जगह सुबह उड़ान भरेगी. एयरलाइन ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके हिसाब से यह फ्लाइट अब हर दिन सुबह 11 बजे इंदौर से रवाना होगी. ऐसे में यात्रियों के लिए नई जानकारी जारी कर दी गई है, ताकि इंदौर से शारजहां की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नए समय की पूरा जानकारी मिल जाए.

इंदौर-शारजहां फ्लाइट का समय

इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक इंदौर से शारजाह के लिए उड़ान संख्या IX-255/256 अब हर दिन सुबह 11 बजे इंदौर से रवाना होगी, जबकि शाम 6 बजकर 30 मिनट पर शारजाह से लौटकर इंदौर पहुंचेगी, जबकि पहले यह उड़ान सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर इंदौर से उड़ान भरती थी और शाम 5 बजे वापस आती थी. लेकिन अब इसके समय में बदलाव हो गया है. एयरलाइन के अनुसार, यह परिवर्तन शारजाह एयरपोर्ट पर स्लॉट टाइम में हुए बदलाव के कारण किया गया है. इस संबंध में कंपनी ने इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन को औपचारिक ई-मेल भेजकर जानकारी दी, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने भी अपने ऑपरेशनल शेड्यूल में आवश्यक संशोधन लागू कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP में गेहूं-धान की खरीदी को सरकार की न, 77000 करोड़ का कर्ज, केंद्र से अपील-आप ही..

क्या हुआ समय में बदलाव

पहले इस फ्लाइट के प्रस्थान का समय सुबह 9 बजकर 25 मिन पर होने के कारण सुबह 8 से 10 बजे के बीच घरेलू उड़ानों की भीड़ एयरपोर्ट पर काफी बढ़ जाती थी. इस दौरान कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय डिपार्चर एरिया को भी अस्थायी रूप से घरेलू यात्रियों के लिए खोलना पड़ता था. नए समय के हिसाब से फ्लाइट के डेढ़ घंटे आगे बढ़ने से अब सुबह के व्यस्त समय में एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों के संचालन में आसानी होगी और यात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण रहेगा.इंदौर-शारजाह के बीच यह उड़ान यात्रियों की लंबे समय से उठाई जा रही मांग के बाद शुरू की गई थी. शुरुआत में यह सेवा सप्ताह में दो दिन चलती थी, लेकिन 26 अक्टूबर से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे हर दिन उड़ाया जा रहा है.

व्यस्त एयरपोर्ट

इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट अब व्यस्ततम एयरपोर्ट में एक हो गया है. इंदौर एयरपोर्ट से हर दिन 90 से अधिक उड़ानें संचालित हो रही हैं. एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, प्रतिदिन औसतन 11,500 यात्री हवाई यात्रा कर रहे हैं. इसके अलावा, गोवा के लिए दो नई फ्लाइटें भी शुरू की गई हैं. पहले यहां से प्रतिदिन लगभग 82 उड़ानें संचालित होती थीं और करीब 10,000 यात्री यात्रा करते थे. एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि उड़ानों की संख्या बढ़ने के साथ यात्रियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है.

ये भी पढ़ेंः भाभी क्रिकेटर, ननद बॉलीवुड सिंगर... स्मृति मंधाना का होने वाली ननद के साथ कैसा है रिलेशन?

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!