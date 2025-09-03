48KM लंबा ग्रीन फील्ड, 4 लेन, 34 अंडरपास, फ्लाईओवर... इंदौर-उज्जैन सफर करने वालों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात

Indore-Ujjain Fourlane Construction: सिंहस्थ 2028 को देखते हुए मध्य प्रदेश में विकास की लहर तेजी से दौड़ पड़ी है. आए दिन किसी न किसी जिलों में ब्रिज, फ्लाईओवर औक 2लेन 4लेन ता निर्माण हो रहा है. फिलहाल इंदौर से उज्जैन तक 48.10 किमी लंबा नया ग्रीन फील्ड 4-लेन रोड बनेगा. एमपी सरकार ने साल 2024 में ही इसके लिए मंजूरी दे दी थी जिसपर अब काम शुरू किया जाएगा. इसकी कुल लागत 2 हजार 935 करोड़ 15 लाख रुपए आंकी गई है.

अब रफ्तार से दौड़ेगी गाड़िया

इंदौर से बाबा महाकाल की नगरी तक निर्माण हो रहे 4 लेन मार्ग को ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाएगा. 4लेन के दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड वाले होंगे. 2 हजार 935 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से बन रहे इस 4 लेन के साथ 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 आरओबी, 7 मीडियम पुल और 2 बड़े जंक्शन का निर्माण किया जाएगा.

सरकार का बस इतना सा खर्च

2024 में स्वीकृत इस मार्ग को पीपीपी मॉडल यानी (Public-Private Partnership) के तहत निर्माण किया जा रहा था. हालांकि अब इसमे बदलाव करते हुए इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनाए जाने की योजना है. इस मॉडल के अंतर्गत सरकार लेन के कुल लागत का मात्र 40 फीसद खर्च वहन करेगी. बाकी का जितना भी खर्च होगा वो निजी कंपनी के झोले से आएगा.

इस रुट पर भी 2 लेन की सौगात

इंदौर- उज्जैन के बाद से, नर्मदापुरम से टिमरनी के बीच 72.18 किमी 2-लेन मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा. इसे भी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनाने की योजना है. वहीं उज्जैन के हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ तक नया 4-लेन ओवर ब्रिज बानए जाने की भी मंजूरी मिल गई है.

