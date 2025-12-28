सिंहस्थ-2028 में इंदौर-उज्जैन के बीच दौड़ेगी वंदे भारत मेट्रो, लाखों यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

MP Vande Bharat Metro Update: उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 को लेकर अब केंद्र सरकार और रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं. लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए इंदौर से उज्जैन के बीच वंदे भारत मेट्रो चलाने की योजना बनाई गई है. खास बात यह है कि यह ट्रेन किसी नए ट्रैक पर नहीं, बल्कि मौजूदा रेलवे लाइन पर ही दौड़ेगी. इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी और यात्रियों को तेज व आरामदायक सफर मिलेगा.

रेलवे की योजना के मुताबिक इंदौर–उज्जैन वंदे भारत मेट्रो शटल सेवा के रूप में चलाई जाएगी, यानी दिनभर में लगातार फेरे लगाए जाएंगे. इस रूट पर ट्रेन की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. पहले ही इस ट्रैक पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का सफल ट्रायल किया जा चुका है. इससे सिंहस्थ के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को संभालना आसान होगा और दोनों शहरों के बीच दूरी कम महसूस होगी.

मेट्रो की तर्ज पर सुविधा

इंदौर के सांसद ने जानकारी दी कि सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर, उज्जैन और आसपास के स्टेशनों से 300 से ज्यादा ट्रेनों के संचालन की तैयारी है. इसी कड़ी में वंदे भारत मेट्रो को खास महत्व दिया गया है. यह ट्रेन मेट्रो की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और मौजूदा ट्रैक पर बिना किसी अतिरिक्त निर्माण के चलाई जाएगी, जिससे समय पर सेवा शुरू हो सकेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इंदौर से उज्जैन सफर

वंदे भारत मेट्रो से इंदौर से उज्जैन का सफर महज 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाएगा. ट्रेन में एसी और नॉन-एसी दोनों तरह की सुविधाएं होंगी. रेलवे इसे ‘नमो भारत ट्रेन’ के नाम से भी चला सकता है. यह सेवा न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए, बल्कि रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी, खासकर सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन के दौरान.

ट्रेन की जानें खासियत

रेलवे सूत्रों के अनुसार यह वंदे भारत मेट्रो 12 कोच की होगी, जिन्हें खास तौर पर मेट्रो स्टाइल में डिजाइन किया जा रहा है. एक ट्रेन में करीब 1,150 यात्री बैठकर और लगभग 2,000 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे. यह ट्रेन बेहद तेज गति से रफ्तार पकड़ने में सक्षम होगी और भीड़भाड़ के समय कम समय में ज्यादा यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी.

कब चालू होगा स्टेशन

सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को भी नए सिरे से विकसित किया जा रहा है. करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का कायाकल्प होगा, जिसमें नया फुट ओवरब्रिज भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक जनवरी 2026 तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है और फरवरी से स्टेशन पूरी तरह चालू हो सकता है, जिससे सिंहस्थ में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट