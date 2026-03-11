Advertisement
'56 दुकान' में गैस किल्लत के बीच व्यापारियों का बड़ा फैसला, अब इंडक्शन पर तैयार होंगे लजीज व्यंजन

Indore News-इंदौर में कमर्शियल गैस की बढ़ती किल्लत के चलते 56 दुकान के व्यापारियों ने गैस चूल्हों और भट्टियों की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है. कई दुकानदार अब गैस चूल्हों और भट्टियों की जगह पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:46 PM IST
Indore 56 Dukan-मिडिल ईस्ट देशों में चल रहे तनाव और कमर्शियल गैस की लगातार बढ़ती किल्लत व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. कमर्शियल गैस सिलेंडर की लगातार बढ़ती किल्लत का असर अब इंदौर के मशहूर 56 दुकान बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. 56 दुकान के व्यापारियों ने गैस चूल्हों और भट्टियों की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कमर्शियल गैस सिलेंडर की मारामारी हो रही है.  इसकी शुरुआत 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने अपनी दुकान से कर दी है.

गैस चूल्हों और भट्टियों का नहीं करेंगे इस्तेमाल
56 दुकान बाजार के व्यापारियों ने एक बड़ा निर्णय लिया है. अब यहां कई दुकानदार गैस चूल्हों और भट्टियों के स्थान पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल करते हुए पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन तैयार करेंगे. 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने इसकी शुरुआत अपनी दुकान से की है. उन्होंने खाद्य पदार्थों को बनाने में उपयोग होने वाली गैस भट्टी की जगह इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है.

व्यापारियों ने किए इंडक्शन ऑर्डर 
इस अनोखी पहल का असर यह हुआ है कि बाजार के अन्य दुकानदारों ने भी इसे हाथों-हाथ अपना लिया है. कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के लिए इलेक्ट्रिक इंडक्शन का ऑर्डर दिया है. व्यापारियों का कहना है कि गैस चूल्हों की जगह पर अब इंडक्शन इस्तेमाल किया जाएगा. इलेक्ट्रिक इंडक्शन के जरिए अब प्रसिद्ध और पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाएंगे. 

सोलर पैनल भी लगाने की योजना
56 दुकान एसोसिएशन भविष्य की योजनाओं पर भी काम शुरू करने की तैयारी में है. योजना केवल इंडक्शन तक ही सीमित नहीं है, आने वाले दिनों में पूरे 56 दुकान बाजार को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी भी चल रही है. इसके लिए बाजार में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ताकि बिजली की बचत हो सके और इंडक्शन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके.

यह भी पढे़ें-LPG की किल्लत नहीं, फिर भी नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? भोपाल में आ रही ये बड़ी समस्या

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

