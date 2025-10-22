इंदौर में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड मैच के चलते 2 बजे से ट्रैफिक डायवर्ट, स्टेडियम तक पैदल जाना होगा

Indore News: इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है. दोनों ही टीमें पहले ही विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ऐसे में दोनों एक तरह से फाइनल की रिहर्सल के लिए उतरेगी. वहीं दोपहर 3 बजे से यह मुकाबला होगा. ऐसे में आज इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रहेगी और कई रूट डायवर्ट रहेगा. खास बात यह है कि स्टेडियम तक दर्शकों को पैदल ही जाना होगा, ट्रैफिक रूट मैच के खत्म होने तक डायवर्ट रहेगा.

इंदौर में बदलेगा ट्रैफिक रूट

होलकर स्टेडियम में आज होने वाले क्रिकेट मैच को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, दोपहर 2 बजे से लेकर रात में मैच खत्म होने तक इंदौर में रेसकोर्स रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए दर्शकों से लोक परिवहन वाहनों के उपयोग की अपील की है. वहीं स्टेडियम तक पहुंचने वाले दर्शकों को भी पहले ही पार्किंग में अपने वाहनों को लगाना पड़ेगा और वहां से पैदल ही निकलकर स्टेडियम तक पहुंचना होगा. क्योंकि रूट को फिलहाल डायवर्ट कर दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर-खंडवा रोड पर नया अपडेट, मालवा-निमाड़ के लोगों को खुशखबरी, सफर होगा आसान

स्टेडियम में एंट्री यहां से मिलेगी

हुकुमचंद घंटाघर और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शकों को जंजीरवाला चौराहा के जरिए स्टेडियम में एंट्री कराई जाएगी. वहीं लैंटर्न चौराहा की तरफ से आने वाले दर्शकों केवल पैदल ही स्टेडियम की तरफ जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा पासधारी वाहनों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन को स्टेडियम की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. यानि दर्शकों को अलग-अलग गेट से अलग एंट्री व्यवस्था रहेगी. विवेकानंद स्कूल और बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सुविधा केवल पासधारी वाहनों के लिए होगी. इन वाहनों का प्रवेश घंटाघर की ओर से ही रहेगा.

वहीं एमजी रोड, रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज और राजकुमार ब्रिज के सर्किल में लोडिंग वाहनों की एंट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में इस तरह लोडिंग वाहन लेकर जाने को नहीं मिलेगा. वहीं सिटी बस और पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सवारी वाहन रीगल तिराहा से मधुमिलन की ओर डायवर्ट किए जाएंगे. पुलिस विभाग ने दर्शकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है, ताकि मैच के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

ये भी पढ़ेंः भोपाल में पटाखों से जमा हुआ 20 टन कचरा, राजधानी में नहीं जलेगा, यहां होगा नष्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!