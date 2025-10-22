Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2970914
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड मैच के चलते 2 बजे से ट्रैफिक डायवर्ट, स्टेडियम तक पैदल जाना होगा

Indore Traffic Diverted: इंदौर में आज विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा, ऐसे में इंदौर शहर में आज दोपहर 2 बजे के बाद से ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंदौर में ट्रैफिक रूट रहेगा डायवर्ट
इंदौर में ट्रैफिक रूट रहेगा डायवर्ट

Indore News: इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है. दोनों ही टीमें पहले ही विश्वकप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है, ऐसे में दोनों एक तरह से फाइनल की रिहर्सल के लिए उतरेगी. वहीं दोपहर 3 बजे से यह मुकाबला होगा. ऐसे में आज इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रहेगी और कई रूट डायवर्ट रहेगा. खास बात यह है कि स्टेडियम तक दर्शकों को पैदल ही जाना होगा, ट्रैफिक रूट मैच के खत्म होने तक डायवर्ट रहेगा.

इंदौर में बदलेगा ट्रैफिक रूट

होलकर स्टेडियम में आज होने वाले क्रिकेट मैच को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, दोपहर 2 बजे से लेकर रात में मैच खत्म होने तक इंदौर में रेसकोर्स रोड और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए दर्शकों से लोक परिवहन वाहनों के उपयोग की अपील की है. वहीं स्टेडियम तक पहुंचने वाले दर्शकों को भी पहले ही पार्किंग में अपने वाहनों को लगाना पड़ेगा और वहां से पैदल ही निकलकर स्टेडियम तक पहुंचना होगा. क्योंकि रूट को फिलहाल डायवर्ट कर दिया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंदौर-खंडवा रोड पर नया अपडेट, मालवा-निमाड़ के लोगों को खुशखबरी, सफर होगा आसान

स्टेडियम में एंट्री यहां से मिलेगी

हुकुमचंद घंटाघर और पंचम की फेल की ओर से आने वाले दर्शकों को जंजीरवाला चौराहा के जरिए स्टेडियम में एंट्री कराई जाएगी. वहीं लैंटर्न चौराहा की तरफ से आने वाले दर्शकों केवल पैदल ही स्टेडियम की तरफ जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा पासधारी वाहनों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन को स्टेडियम की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी. यानि दर्शकों को अलग-अलग गेट से अलग एंट्री व्यवस्था रहेगी. विवेकानंद स्कूल और बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की सुविधा केवल पासधारी वाहनों के लिए होगी. इन वाहनों का प्रवेश घंटाघर की ओर से ही रहेगा.

वहीं एमजी रोड, रेसकोर्स रोड, भंडारी ब्रिज और राजकुमार ब्रिज के सर्किल में लोडिंग वाहनों की एंट्री को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में इस तरह लोडिंग वाहन लेकर जाने को नहीं मिलेगा. वहीं सिटी बस और पासधारी वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सवारी वाहन रीगल तिराहा से मधुमिलन की ओर डायवर्ट किए जाएंगे. पुलिस विभाग ने दर्शकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है, ताकि मैच के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.

ये भी पढ़ेंः भोपाल में पटाखों से जमा हुआ 20 टन कचरा, राजधानी में नहीं जलेगा, यहां होगा नष्ट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

indore newsindore traffic diverted

Trending news

ujjain news
उज्जैन में हुई बड़ी वारदात, मामूली विवाद पहुंचा हत्या तक,पुलिस ने 10 घंटे में सुलझाई
mp news today
MP News Today: शहडोल में दो सगे भाईयों की हत्या से सनसनी, NEET UG छात्रों को राहत
bhopal news
दिवाली के दूसरे दिन भोपाल की हवा हुई जहरीली! सांस लेना मुश्किल, AQI 200 के पार
mp news
शिवपुरी में हिंसक झड़प, तीन पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव, पुलिस कांस्टेबल घायल
Bilaspur News
UP-बिहार नहीं, बिलासपुर में है देश का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट! 7.5 एकड़ में फैला
mp news
हनुमान जी जज, सांप की आत्मा देती है बयान; 100 साल से जारी है ये अनोखी पेशी
mp news
आधीरात में प्रेमी ने पार की प्यार की सीमा, सुबह गांव में मिला उसका बदला हुआ चेहरा
mp news
हिंगोट युद्ध में जमकर बरसे आग के बाण,35 से ज्यादा लोग घायल,15 हजार लोग देखने पहुंचे
Katni News
कटनी में सनसनीखेज वारदात! अंतिम संस्कार के दौरान श्मशान घाट में चाकूबाजी; 5 लहूलुहान
ujjain news
लड़ाई देखने की ऐसी दीवानगी! पोल-पेड़ पर चढ़कर लोगों ने लिया दंगल के नजारे का लुत्फ