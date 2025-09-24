इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की नई गाइडलाइन जारी, भारी वाहनों के लिए NO Entry लागू; पार्किंग नियमों में भी बदलाव
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2935419
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhइंदौर

इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की नई गाइडलाइन जारी, भारी वाहनों के लिए NO Entry लागू; पार्किंग नियमों में भी बदलाव

MP News: इंदौर में बढ़ते रोड एक्सीडेंट को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भारी वाहनों के लिए नो एंट्री जोन लागू किया है.ऐसे में जारी समयानुसार ही भारी वाहन शहर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

No Entry to Commercial Vehicle in Indore: इंदौर में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कुछ बदलाव के साथ सामने आई है. इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में शहरों में भारी वाहन जैसे ट्रकों के प्रेवश को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. हालांकि आपातकालीन व्यवस्था से जुड़े वाहनों को इन नियमों से थोड़ी छूट जरूर मिल सकती है. 

भारी वाहन के प्रवेश को लेकर क्या है नियम
बीते कुछ दिनों से इंदौर में सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इनमें ज्यादातर घटनाएं बड़ी और भारी वाहनों से हुई भिड़ंत की वजह से बताई जा रही हैं. ऐसे में इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरों में ट्रक संचालकों को कंट्रोल करते हुए नए नियमों के साथ सामने आई हैं. अधिकारियों की तरफ से नो एंट्री पॉइंट और समय का उल्लेख किया गया है जो भारी वाहन चालकों को मानना जरूरी है. 

इस समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक
भारी वाहन जैसे ट्रक शहरों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 से रात 9 बजे तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं. ट्रकों को सड़क या किनारे पर पार्किंग या खड़े  होने की अनुमति नहीं है. ट्रक चालकों को अपनी ट्रक, पार्किंग में ही खड़ी करनी होगी. नो एंट्री जोन में एंट्री की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी. शहर में ट्रकों को प्रवेश रात 11 से सुबह 6 बजे तक ही दिया जाएगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन वाहनों को मिली छूट 
वहीं आपातकालीन व्यवस्था से जुड़े वाहन जैसे गैस टैंकर, पेट्रोल, डीजल, स्वास्थ्य सेवाओं वाले वाहन, सरकारी सेवा से जुड़े वाहन, दुध, फल, सब्जी से जुड़े ऐसे वाहनों को नियमों में छूट दी जाएगी. 

यहां नो एंट्री लागू
सुपर कॉरिडोर चौराहा और बिजासन टी से एयरपोर्ट की ओर. दन नगर चौराहा से गंगवाल स्टैंड और  राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं की ओर. आइटी पार्क से भंवरकुआं की ओर.फूटी कोठी से महूनाका की ओर. बापट चौराहा से विजय नगर की ओर. बिचौली अंडरब्रिज से पीपल्याहाना चौराहे की ओर. रेडिसन चौराहा से विजयनगर चौराहा एवं खजराना चौराहे की ओर. तीन इमली ब्रिज से मूसाखेड़ी एवं नौलखा की ओर.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. इंदौर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

indore news

Trending news

indore news
इंदौर में भारी वाहनों के लिए NO Entry लागू, पार्किंग नियमों में भी बदलाव; जानिए रूल
Latest satna News
यहां हर सुबह फोन लिए कोना तलाशते हैं शिक्षक, सिग्नल नहीं मिलने पर कट जाती है सैलरी
chhattisgarh news
ठगी का 'बाबूराव' स्टाइल! 100 दिन में पैसा डबल करने का दिया झांसा, ठगे 5 करोड़ रुपए
khandwa news
'कब्र का शैतान'! तंत्र-मंत्र की सनक में लाशों से करता था छेड़छाड़, अब हुआ गिरफ्तार
Mohan Yadav
गौ-हत्या की सोच.. कांग्रेस के आरोप पर CM मोहन का पलटवार, सुनाई करपात्री महाराज कहानी
chhattisgarh news
बेरहमी की हदें पार! टीचर ने 6 साल की बच्ची को अगरबत्ती से दागा, चेहरे पर जलाया
chhattisgarh news
जेल में खुजली की सनक! कैदी ने पेशाब नली में डाली पेंसिल, ऑपरेशन कर जान बचाई गई
mp news
एयरपोर्ट पर आराम कर रहा था यात्री, तभी पैंट में घुस गया चूहा, काट भी लिया
mp news
700000 टन सोना, 50 साल के लिए मुंबई कंपनी को मिला ठेका, कटनी को 100 करोड़ का फायदा
upi payment
पब्लिक प्लेस पर करते हैं UPI से पेमेंट? तुरंत हो जाएं सावधान, ये खबर पढ़ सहम जाएंगे
;