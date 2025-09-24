इंदौर में ट्रैफिक पुलिस की नई गाइडलाइन जारी, भारी वाहनों के लिए NO Entry लागू; पार्किंग नियमों में भी बदलाव

No Entry to Commercial Vehicle in Indore: इंदौर में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस कुछ बदलाव के साथ सामने आई है. इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में शहरों में भारी वाहन जैसे ट्रकों के प्रेवश को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं. हालांकि आपातकालीन व्यवस्था से जुड़े वाहनों को इन नियमों से थोड़ी छूट जरूर मिल सकती है.

भारी वाहन के प्रवेश को लेकर क्या है नियम

बीते कुछ दिनों से इंदौर में सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इनमें ज्यादातर घटनाएं बड़ी और भारी वाहनों से हुई भिड़ंत की वजह से बताई जा रही हैं. ऐसे में इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने शहरों में ट्रक संचालकों को कंट्रोल करते हुए नए नियमों के साथ सामने आई हैं. अधिकारियों की तरफ से नो एंट्री पॉइंट और समय का उल्लेख किया गया है जो भारी वाहन चालकों को मानना जरूरी है.

इस समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

भारी वाहन जैसे ट्रक शहरों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 से रात 9 बजे तक प्रवेश नहीं कर सकते हैं. ट्रकों को सड़क या किनारे पर पार्किंग या खड़े होने की अनुमति नहीं है. ट्रक चालकों को अपनी ट्रक, पार्किंग में ही खड़ी करनी होगी. नो एंट्री जोन में एंट्री की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी. शहर में ट्रकों को प्रवेश रात 11 से सुबह 6 बजे तक ही दिया जाएगा. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा.

इन वाहनों को मिली छूट

वहीं आपातकालीन व्यवस्था से जुड़े वाहन जैसे गैस टैंकर, पेट्रोल, डीजल, स्वास्थ्य सेवाओं वाले वाहन, सरकारी सेवा से जुड़े वाहन, दुध, फल, सब्जी से जुड़े ऐसे वाहनों को नियमों में छूट दी जाएगी.

यहां नो एंट्री लागू

सुपर कॉरिडोर चौराहा और बिजासन टी से एयरपोर्ट की ओर. दन नगर चौराहा से गंगवाल स्टैंड और राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं की ओर. आइटी पार्क से भंवरकुआं की ओर.फूटी कोठी से महूनाका की ओर. बापट चौराहा से विजय नगर की ओर. बिचौली अंडरब्रिज से पीपल्याहाना चौराहे की ओर. रेडिसन चौराहा से विजयनगर चौराहा एवं खजराना चौराहे की ओर. तीन इमली ब्रिज से मूसाखेड़ी एवं नौलखा की ओर.

